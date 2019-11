Griezmann-Tolisso: la Francia vince in Albania. Turchia e Islanda corsare

Nel nuovissimo Air Albania Stadium di Tirana, la Francia campione del mondo si impone per 0-2 contro l'Albania di Edi Reja. All'8' Griezmann va alla battuta di un calcio piazzato e pesca Tolisso, bravo a saltare in area, deviare la palla e battere Berisha. Al 30' Dubois lavora un ottimo pallone sulla trequarti e appoggia a Griezmann: mancino di prima dell'ex Atletico Madrid che fredda Berisha e 0-2. Trentesimo gol in nazionale per l'attaccante dell'Atletico Madrid. Fischi prima della partita all'inno francese, in ricordo di quanto accaduto all'andata quando allo Stade de France venne suonato per sbaglio l'inno di Andorra invece di quello albanese.

La Turchia vince in casa di Andorra con lo stesso punteggio e sorride anche il Milan: Calhanoglu porta palla e mette al centro, il portiere devia e Unal si fa trovare pronto al 17'. Al 21' lo stesso Unal trasforma il rigore della sicurezza. In Moldavia-Islanda Bjarnason scambia con due compagni e in area non sbaglia il colpo dell'1-0. Miliceanu pareggia su assist di Platica, ma il solito solito Sigurdsson fa 1-2, prima di sbagliare il rigore del possibile 1-3. Di seguito i risultati e il finale del Girone H: Francia e Turchia staccano il pass per Euro 2020.

GRUPPO H

Albania-Francia 0-2

Andorra-Turchia 0-2

Moldavia-Islanda 1-2

CLASSIFICA

Francia 25, Turchia 23, Islanda 19, Albania 13, Andorra 4, Moldavia 3