Dopo l’infortunio di Chiellini (sostituito da Acerbi), la Nazionale ha perso anche Mattia De Sciglio in vista della doppia sfida contro Armenia (5 settembre) e Finlandia (8 settembre), partite valide per la qualificazione agli Europei 2020. Il ct Roberto Mancini ha quindi deciso di convocare il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio.

Il classe '88 ha collezionato 2 presenze in Nazionale maggiore: il debutto contro i Paesi Bassi (vittoria 2-1) in amichevole il 28 marzo 2017, poi l'amichevole contro la Francia per 3-1 del 1° giugno 2018 dove ha giocato 74 minuti.