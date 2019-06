Insigne: "Sarri alla Juventus? Spero che cambi idea, per noi sarebbe un tradimento"

" Darò il massimo per aiutare la Nazionale a fare questi 6 punti fondamentali per la classifica del girone. Penso che stiamo costruendo un grande gruppo: il ct dà fiducia a tanti giovani. Vogliamo qualificarci a tutti i costi e siamo l'Italia e meritiamo di partecipare a queste competizioni. "

Così Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della Nazionale, oggi dal ritiro di Coverciano, a Firenze, dove l'Italia sta preparando il doppio impegno per le qualificazioni all'Europeo del 2020, contro Grecia e Bosnia Erzegovina.

" Stiamo studiando la Grecia e sappiamo che in casa loro non sarà facile. Sarà importante partire subito con la giusta determinazione. Noi siamo molto tecnici e dobbiamo sfruttare le nostre qualità tra le linee "

La stagione dell'attaccante partenopeo è stata caratterizzata da alti e bassi in campionato. "Il periodo brutto - assicura - ormai è passato. Essere napoletano e capitano del Napoli comporta di avere tante pressioni. Ai napoletani ho sempre detto di darmi una mano: a volte vorrei dare il triplo. Ora però, sono qui con la Nazionale, con tanto entusiasmo per cercare di vincere queste due partite. In Nazionale bisogna azzerare tutto e dare tutto per questa maglia".

Sulla sua posizione in campo e sulle ipotesi di tridente con 'falso nueve' o con centravanti di ruolo dice: "Sono stato impiegato spesso da esterno nel Napoli e non ho fatto sempre benissimo, ma quando uno ha qualità non ha poi così importanza il ruolo ma l'interpretazione in campo. Per quanto riguarda il tridente, mi trovo bene sia con il 'falso nueve' che con un attaccante centrale, e quelli che sono in azzurro sono tutti forti. Anche a Napoli ho giocato con Milik e con Mertens che è più di movimento, e mi sono sempre trovato bene. Io mi metto sempre a disposizione, so che il mio ruolo è fare gol, ma in campo cerco sempre di dare tutto: potrei segnare qualche gol in più ma l'importante è vincere e mettersi a disposizione della squadra e dei compagni". Con il passare degli anni il talento del Napoli ha imparato sempre di più anche a dare una mano in fase difensiva. E l'Italia, che ha un centrocampo di 'piedi buoni', ha bisogno di grande attenzione in copertura. "Abbiamo un centrocampo tecnico - osserva Insigne - ma Jorginho, Verratti e Barella recuperano anche molti palloni, si fanno rispettare e danno battaglia. Occorre comunque stare attenti con coperture preventive e aiutare anche noi attaccanti in fase difensiva per non prendere contropiedi e palle filtranti che ci possono mettere in difficoltà".

L'attaccante azzurro ieri ha spento 28 candeline nel ritiro di Coverciano. Per questo si concede un bilancio e una riflessione sui prossimi obiettivi.

" Non sono né vecchio né giovane. Ho l'età per dare qualcosa in più. Con le mie qualità dovrò dare sempre di più. Sono arrivato a 28 anni a fare il capitano della mia squadra del cuore con cui vorrei vincere qualche trofeo perché arriviamo sempre secondi e per la squadra che abbiamo e la qualità che abbiamo è arrivato il momento di vincere qualche trofeo. Sono una bandiera del Napoli e a Napoli sto bene: sarei orgoglioso di vincere qualche trofeo con la maglia del Napoli e la fascia di capitano "

Infine, un pensiero sul calciomercato che riguarda la Serie A:

" Sarri per noi giocatori del Napoli e per il popolo napoletano ha fatto sempre tanto, ma è un professionista. Se andrà alla Juve farà male ma non posso recriminare perché con noi ha dato tutto e anche per me ha fatto tanto. E' duro immaginarlo su quella panchina. So come i napoletani stanno vivendo questa situazione. Ancora non è ufficiale. Tradimento se va alla Juve? Per i napoletani sicuramente. Vuole tornare in Italia ma spero che cambi idea "