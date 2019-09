Armenia-Italia, Karapetyan attacca Bonucci: "Gesto vergognoso"

“Ho grande rispetto per quello che hai raggiunto nella tua carriera, ma quello che hai fatto è vergognoso". Aleksandre Karapetyan, attaccante della nazionale armena, lancia il suo j'accuse a Leonardo Bonucci su Instagram. Il messaggio è apparso sul social network in una delle stories pubblicate dal giocatore che ha anche taggato il suo avversario.

Il riferimento è all'episodio che ha portato all'espulsione dello stesso Karapetyan nel recupero del primo tempo della sfida tra Armenia e Italia valido per le qualificazione a Euro200. Secondo Karapetyan, Bonucci avrebbe simulato di aver ricevuto una gomitata inducendo l'arbitro ad ammonirlo per la seconda volta. In dieci contro undici per tutto il secondo tempo, l'Armenia ha poi subito due gol nel finale perdendo il match: Karapetyan aveva segnato il gol del temporaneo vantaggio armeno.