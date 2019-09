Italia-Grecia, De Rossi torna tra i convocati? Mancini vuole farlo giocare all'Olimpico

Convocare Daniele De Rossi in occasione di Italia-Grecia, partita valida per le qualificazioni a Euro 2020 in programma sabato 12 ottobre, e regalare all'ex centrocampista della Roma la possibilità di giocare ancora una volta in quello che fino a pochi mesi fa è stato il suo stadio, l'Olimpico. Sarebbe questa l'idea del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, anticipata dal quotidiano Il Romanista secondo cui l'unico dubbio è legato alle condizioni fisiche del giocatore che ha saltato le ultime due partite con il Boca Juniors e attualmente sta smaltendo i postumi di un problema di natura muscolare. L'intenzione del ct è di offrire a De Rossi l'opportunità unica di giocare di nuovo a Roma dopo l'addio alla società giallorossa dello scorso 26 maggio in occasione dell'ultima sfida casalinga della stagione contro il Parma.

La Top Ten dei giocatori più presenti in Nazionale

Posizione Giocatore Presenze 1. Gianluigi Buffon 176 2. Fabio Cannavaro 136 3. Paolo Maldini 126 4. Daniele De Rossi 117 5. Andrea Pirlo 116 6. Dino Zoff 112 7. Giorgio Chiellini 103 8. Gianluca Zambrotta 98 9. Giacinto Facchetti 94 10. Alessandro Del Piero 91

L'ultima, drammatica presenza con l'Italia

De Rossi tornerebbe ad assaporare l'emozione della maglia azzurra a quasi 2 anni di distanza dall'amara serata della Friends Arena di Stoccolma dove, il 10 novembre 2017, l'Italia perse 1-0 contro la Svezia nel playoff di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Nel match di ritorno, che si disputò tre giorni più tardi a San Siro e che terminò 0-0 sancendo la clamorosa eliminazione degli azzurri di Ventura, il centrocampista rimase in panchina senza entrare in campo. Nel match contro la Grecia De Rossi potrebbe avere la possibilità di riscattare almeno parzialmente quell'enorme delusione: in caso di successo contro gli ellenici e di contemporaneo non successo dell'Armenia contro il Liechtenstein, gli azzurri di Mancini staccherebbero aritmeticamente il pass per la fase finale degli Europei 2020.