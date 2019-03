Mentre l’Italia del pallone – e non solo – prova a vedere il lato positivo, ovvero quello di aver davvero scoperto un prospetto dal futuro interessante come Moise Kean, i numeri offensivi della Nazionale continuano purtroppo a essere estremamente deludenti.

In particolare è il rendimento delle punte – argomento praticamente critico dalla fine dell’Europeo del 2012 a oggi – a preoccupare tutti i selezionatori che si sono susseguiti.

Anche contro la Finlandia le cose non sono cambiate un granché; e la prestazione di Ciro Immobile – perno centrale scelto da Mancini per la prima uscita ufficiale verso Euro 2020 – è stata ovviamente oggetto di grandi discussioni. Immobile infatti, che ha certamente lavorato per la squadra e di cui senza dubbio non è difettato impegno, ha dimostrato però di essere ancora una volta una controfigura in termini di ‘pericolosità’ in zona gol rispetto al giocatore che abitualmente di può ammirare in maglia biancoceleste. I numeri – più volti sottolineati – non mentono: 58 gol in 80 presenze negli ultimi 2 anni col club; una rete in 12 partite nello stesso arco temporale in Nazionale...

L'abbraccio al momento del cambio fra Fabio Quagliarella e Ciro Immobile, Italia-Finlandia, Getty ImagesGetty Images

Ecco perché contro il Liechtenstein il CT pare finalmente orientato a voler dar spazio a Fabio Quagliarella. Lo stato di forma del 36enne attaccante della Sampdoria è apparso palese anche nei minuti finali in cui è sceso in campo a Udine: al primo pallone un miracolo del portiere; al secondo un clamoroso incrocio del pali. Poi gli occhi lucidi e l’emozione per l’ovazione del pubblico e un ritorno in nazionale che 3 anni e mezzo dopo l’ultima volta (nel 2-1 alla Norvegia del 13/10/2015).

Contro il Liechtenstein Quagliarella dovrebbe dunque tornare in campo addirittura dal primo minuto; un’emozione – quella dell’inno in campo – che non prova addirittura dal 2010 ma che è legittimata, al di là dell’impatto dell’altra sera, dalle prestazioni nel club e dall’assenza di reali alternative degne di nota.

Italia, quando il bomber è Chiellini...

Se da queste pagine già ci eravamo espressi su come questa fosse inevitabilmente destinata a essere ‘l’Italia di Quagliarella’ – almeno nel breve periodo – la prima partita ufficiale di Mancini ci è corsa in aiuto.

In questa Nazionale infatti il bomber principe, numeri alla mano, è addirittura Giorgio Chiellini.

GIOCATORE PRESENZE GOL Giorgio Chiellini 101 8 Ciro Immobile 36 7 Fabio Quagliarella 26 7 Leonardo Bonucci 86 6 Lorenzo Insigne 30 4 Stephan El Shaarawy 23 3

*Nella tabella i "bomber" di questa nazionale: tra i nomi nel giro dei convocati (Balotelli escluso), nessuno in doppia cifra!

Nessuno dei presenti e dei papabili – essendo Balotelli ancora fuori dal giro – è andato in doppia cifra con la maglia Azzurra; a ulteriore dimostrazione delle difficoltà dell’Italia nel trovare un bomber; ma soprattutto a sconfessione di una gerarchia che ha davvero poco senso di esistere.

Immobile e Quagliarella infatti condividono lo stesso identico numero di reti in maglia della Nazionale; con l’esperto 36enne che ha però raggiunto quel bottino giocando 10 partite in meno.

Fabio Quagliarella: una scelta di senso

Statistiche che non devono lasciare grossi dubbi su quale sia il prospetto su cui puntare in questo particolare momento. Perché se è vero che nel lungo periodo si potranno ampliare i discorsi su Kean, che certamente avrà bisogno di trovare continuità anche nel proprio club, senso ha affrontare la realtà delle cose di questi mesi: ovvero accettando che il miglior giocatore possibile per il reparto avanzato è un 36enne. E dunque puntare su di lui. Senza troppi ‘se’ e nemmeno troppi ‘ma’.

Una strategia che probabilmente Mancini prenderà in considerazione contro il modesto Liechtenstein anche per la caratura degli avversari; ma che al di là di quello ha senso di essere esplorata con continuità. Almeno fin quando i numeri – e le prestazioni – di Fabio Quagliarella resteranno queste.