Italia-Liechtenstein: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Sirigu; G.Mancini, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Verratti, Sensi, Jorginho; Politano, Quagliarella, Moise Kean. Ct: Roberto Mancini

Liechtenstein (4-1-4-1): B.Büchel; Wolfinger, Kaufmann, Goppel, Rechsteiner; S.Wieser; Hasler, Polverino, M.Büchel, Salanovic; Gubser. Ct: Helgi Kolvidsson

Arbitro: Kirill Levnikov (Russia)

Video - Mancini: "Liechtenstein o Spagna, noi dobbiamo fare il nostro gioco. La 10 a Bernardeschi? Ci sta" 01:53

Le statistiche

Gli azzurri affrontano il Liechtenstein per la 3a volta nella propria storia. Entrambi i precedenti, con Giampiero Ventura in panchina, e validi per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, si chiusero con larghi successi: 4-0 al Rhein Park di Vaduz, il 12 novembre 2016, con la doppietta di Belotti e reti di Immobile e Candreva. Al ritorno fu 5-0, l'11 giugno 2017, alla Dacia Arena di Udine, con i gol di Insigne, Belotti, Eder, Bernardeschi e Gabbiadini.

L'Italia gioca per la settima volta a Parma, città nella quale i precedenti sono benauguranti: 5 vittorie e una sconfitta. L'unico ko degli azzurri, tuttavia, è arrivato proprio nell'ultima apparizione, il 14 novembre 2012, in amichevole contro la Francia. I Bleus vinsero 2-1, in rimonta, grazie ai gol di Valbuena e Gomis che ribaltarono il vantaggio iniziale di El Shaarawy.

A 19 anni e 23 giorni, Moise Kean ha trovato il suo primo gol con la Nazionale maggiore, nel 2-0 alla Finlandia (primo match di qualificazione a Euro 2020). Una bella soddisfazione per l'attaccante della Juventus che diventa il secondo più giovane di sempre a segnare per l'Italia dopo Bruno Nicolè (18 anni e 258 giorni). E' anche il primo giocatore nato nel 2000 ad aver segnato in Nazionale.

A segno contro la Finlandia anche Nicolà Barella, alla sua prima rete in Nazionale maggiore. L'ultima giocatore del Cagliari a segnare un gol in maglia azzurra fu Davide Astori nel 2013, nella gara contro l'Uruguay nella Confederations Cup 2013.

Nell'ultimo match giocato alla Dacia Arena, gli azzurri sono riusciti a mantenere la propria porta inviolata. E' la quarta volta consecutiva che l'Italia non subisce neanche un gol: una striscia consecutiva di quattro gare, senza subire gol, risale al giugno 2016 sotto la direzione del ct Antonio Conte. Con il 2-0 alla Finlandia, l'Italia è imbattuta in tutte le 48 gare casalinghe disputate nel XXI secolo, escluse amichevoli, con un bilancio di 37 vittorie e 11 pareggi.

Il Liechtenstein non ha mai preso parte a fasi finali di Olimpiadi, Mondiali o Europei. Il miglior girone di qualificazione risale alle qualificazioni per i Mondiali 2006, quando conquistarono 8 punti, frutto di 2 vittorie (sul Lussemburgo) e 2 pareggi (contro Slovacchia e Portogallo).

Il miglior marcatore della Nazionale liechtensteinese è l'attaccante Mario Frick - che ha militato in Serie A con le maglie di Hellas Verona e Siena - con un bottino di 16 reti. Tra i convocati delle gare di marzo, figura anche il figlio Noah Frick, classe 2001, tesserato nel Vaduz proprio di papà Mario. Noah deve ancora debuttare con la maglia della Nazionale maggiore.