Giornata di vigilia per l’Italia che domani pomeriggio (ore 18.00) scenderà in campo a Yeravan per affrontare l’Armenia in un match valido per le qualificazioni agli Europei 2020. La nostra Nazionale, reduce da quattro vittorie consecutive, va a caccia dell’ennesimo successo per avvicinarsi alla prossima rassegna continentale e partirà con tutti i favori del pronostico anche se non si potrà sottovalutare un avversario ostico e rognoso soprattutto quando gioca di fronte al proprio pubblico.

Il CT sembra avere un unico dubbio (si parla di un ballottaggio tra Bernardeschi ed El Shaarawy):

" Il nostro obiettivo, dall’inizio delle qualificazioni, era tagliarlo il prima possibile e queste sono altre due partite fondamentali. Quando si riprende dopo quattro mesi c’è sempre qualche difficoltà, ma se non saremo al cento per cento della condizione fisica, tanto più rispetto alle nostre avversarie, cercheremo di garantire il cento per cento della qualità. "

Roberto Mancini parla dell’Armenia:

" A livello fisico saranno più avanti di noi, visto che in tanti giocano in campionati che sono già arrivati a metà. Il meglio lo esprimono davanti: quattro giocatori con caratteristiche tecniche importanti e molta velocità. In più, arrivano da un’ottima partita ad Atene: servirà una nostra grande prova, dovremo mettere le cose in chiaro subito. E faremo fatica se la giocheremo pensando che possa essere una partita semplice. "

Sullo stato di forma della Nazionale:

" Un po’ di difficoltà le avremo, come le abbiamo avute contro la Finlandia: dovremo dare il meglio nei momenti di difficoltà. Gli infortuni? Sono un problema di inizio stagione: ormai si inizia la preparazione e si vanno a giocare subito partite importanti. La sfortuna è che tre (Chiellini, Piccini e Pavoletti) sono abbastanza gravi. "