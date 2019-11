Brutte notizie in casa Juventus. Durante il match di qualificazione per i prossimi Europei, si è fermato Miralem Pjanic per un problema muscolare. Proprio nella gara contro l’Italia il centrocampista bianconero ha rimediato un risentimento all’adduttore della coscia destra, venendo così sostituito al 76’ dal centrocampista dell’Udinese Jajalo.

Pjanic era rimasto a terra ed è stato proprio Bonucci, uno dei suoi compagni di squadra alla Juventus, a richiamare l’attenzione della panchina per far effettuare il cambio. Ora si attendono gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio, con la Bosnia che rispedirà subito Pjanic ‘a casa’, considerando che l’ultima partita contro Liechtenstein non ha nessun valore: la Bosnia è già eliminata e fuori dal discorso qualificazione.

Alla ripresa, la Juventus affronterà l'Atalanta nell'anticipo di sabato 23 novembre alle 15, poi ci sarà l'ultima casalinga nel girone di Champions contro l'Atlético Madrid che sarà decisiva per il primato in classifica nel proprio Gruppo.