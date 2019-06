Kean e Zaniolo, il castigo si fa più duro: esclusi anche dalla Nazionale di Mancini?

Un ritardo alla seduta di risveglio muscolare prima della partita contro il Belgio, decisiva per la qualificazione alle semifinali degli Europei Under 21, è costata l'esclusione a Nicolò Zaniolo e Moise Kean. Il centrocampista della Roma avrebbe in ogni caso saltato il match perché squalificato, l'attaccante della Juventus ha invece seguito la sfida seduto in panchina. Un provvedimento disciplinare, quello deciso dal commissario tecnico azzurro Luigi Di Biagio, che arriva a conclusione di una serie di comportamenti non in linea con le regole del gruppo.

Di Biagio su Kean e Zaniolo

" Ci sono delle regole, che se non vengono rispettate in più occasioni l'allenatore ha il dovere di intervenire "

La rivelazione della Gazzetta dello Sport

Quanto accaduto nel corso degli Europei Under 21 potrebbe avere conseguenze a lungo termine. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, Kean e Zaniolo potrebbero essere puniti anche dal ct Roberto Mancini. Anche con la Nazionale maggiore, come precisato dal quotidiano milanese, i due "non erano stati esattamente irreprensibili. Certi ritardi li avevano fatti registrare a marzo, quando l'Italia affrontò Finlandia e Liechtenstein ( e Moise segnò due gol), e a giugno nei match con Grecia e Bosnia: panchina per Kean, due tribune per Zaniolo. A settembre potrebbe andare peggio, perché è molto probabile che Mancini non li convocherà proprio. Una ulteriore, giusta punizione".

Nicolò Zaniolo e Moise Kean in allenamento con la NazionaleGetty Images

A rischio i match con Armenia e Finlandia

Kean e Zaniolo rischiano così di saltare i due impegni di settembre validi per il Girone J di qualificazione alla fase finale degli Europei 2020. Gli azzurri giocheranno il 5 settembre a Yerevan contro l'Armenia e l'8 settembre a Tampere contro la Finlandia. Dopo 4 giornate l'Italia guida il gruppo a punteggio pieno con 12 punti, a +3 sulla Finlandia e a +6 sull'Armenia.