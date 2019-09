Un allenatore, lo svizzero Bernard Challandes, che anche nell'ultima conferenza stampa, non esita a etichettare come "pazzo" il calcio praticato dalla sua squadra. Una rosa composta in grandissima parte da giocatori semi-sconosciuti, 4 dei quali giocano in Italia. E una serie di risultati incredibili che la rendono attualmente la Nazionale più in forma d'Europa con una striscia di imbattibilità che dura da quasi 2 anni. Una storia davvero straordinaria quella del Kosovo che, affiliato a Fifa e Uefa solamente nel 2016 e la cui esistenza non viene riconosciuta da diversi Paesi tra cui la Serbia, si sta rendendo protagonista di una delle imprese più esaltanti nella storia recente e non del calcio. Tra poche ore, al St Mary's Stadium di Southampton, giocherà la partita più importante della sua storia contro l'Inghilterra: per il prestigio, certo, ma non solo. Un risultato positivo potrebbe infatti spingere il Kosovo ancora più vicino a un traguardo impensabile solo fino a pochi mesi fa, ovvero la qualificazione alla fase finale degli Europei 2020.

Un'imbattibilità che dura da (quasi) 2 anni

Segnatevi questa data: lunedì 9 ottobre 2017. Allo stadio Laugardalsvollur di Reykjavik, in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, la Nazionale all'epoca allenata da Albert Bunjaki perde 2-0 contro l'Islanda e chiude il proprio girone di qualificazione all'ultimo posto con un solo punto conquistato in 10 giornate e una differenza reti di -21 (3 gol fatti e 24 subiti). Difficile pretendere di più da una Nazionale che aveva giocato la sua prima partita ufficialmente riconosciuta poco più di un anno prima, esattamente il 3 giugno 2016 (2-0 in amichevole contro le Isole Far Oer). Eppure il ko in Islanda rimane una partita storica perché da quel giorno i kosovari non hanno più perso collezionando 10 vittorie e 5 pareggi (la striscia attualmente più lunga in Europa). Un exploit formidabile che ha trascinato la formazione di Challandes al secondo posto del Girone A di qualificazione gli Europei a +2 sulla Repubblica Ceca, sconfitta sabato scorso in quello che può essere definito il successo più importante colto finora dai kosovari. Quello contro l'Inghilterra è quindi un esame di maturità che vale doppio: mette in palio punti pesantissimi e la chance di prolungare a 2 anni tondi il periodo di imbattibilità, considerato che il prossimo impegno è in programma il 14 ottobre allo stadio Fadil Vokrri di Pristina contro il Montenegro.

Bernard Challandes, ct del KosovoGetty Images

La classifica del Girone A di qualificazione a Euro 2020

Posizione Squadra Punti 1. Inghilterra 9 2. Kosovo 8 3. Repubblica Ceca 6 4. Montenegro 2 5. Bulgaria 2

* Si qualificano a Euro 2020 le prime 2 classificate

Una squadra di semi-sconosciuti

Ma al di là delle cifre e delle statistiche, è scorrendo la rosa a disposizione di coach Challandes che ci si rende conto dell'impresa del Kosovo. Solo 6 giocatori militano nei 5 più importanti campionati europei. La Serie A è rappresentata da Samir Ujkani (portiere del Torino, scalzato però da Arijanet Muric), Valon Berisha (centrocampista della Lazio), Amir Rrahmani (difensore centrale del Verona nonché capitano del Kosovo) e Lirim Kastrati (difensore del Bologna Primavera). In Bundesliga, con la maglia del Werder Brema, gioca il 23enne attaccante esterno Milot Rashica. In Ligue 1, al Reims, gioca il collega di reparto Arber Zeneli. Il resto del gruppo si divide tra campionato di non primissima fascia, a cominciare da bomber Muriqi, punta più avanzata nello scacchiere di Challandes: in estate ha firmato un contratto di 4 anni con il Fenerbahce. Per tutti giocare contro l'Inghilterra rappresenterà il picco della loro carriera in Nazionale. Ma considerarla una semplice passerella è un errore da non commettere: questo Kosovo ha un'occasione unica e non vuole affatto smettere di sognare.