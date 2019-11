L'Inghilterra chiude con una goleada: 4-0 al Kosovo con il solito Kane e il primo gol di Mount

Inghilterra già sicura della qualificazione e del primo posto, ma la squadra di Southgate vuole centrare la settima vittoria su 8 nel girone. E vittoria è stata con il successo per 4-0 sul campo del Kosovo con le firme dei soliti Kane e Rashford, oltre ai gol di Winks (in apertura) e Mount (in chiusura). Nell’altra partita del girone, la Repubblica Ceca - anche lei già qualificata - cade a Sofia (a porte chiuse per gli ululati a Sterling nell’ultimo Bulgaria-Inghilterra) per 1-0 a causa del gol di Bozhikov su assist dell’ex Cagliari Despodov.

Cronaca

L’Inghilterra fa possesso, ma la prima occasione della partita ce l’ha il Kosovo con il colpo di testa di Nuhiu, ma Pope è in traiettoria. Winks trova il gol del vantaggio dopo lo scoccare della mezz’ora, con un stop a seguire che elude la marcatura Dresević prima di fulminare Murić da posizione ravvicinata.

Nella ripresa il Kosovo prova a rientrare in partita, ma nel finale è l’Inghilterra che dilaga con le reti di Kane, Rashford e Mount per un 4-0 che vale anche lo status di testa di serie per il sorteggio del 30 novembre.

Tabellino

Kosovo-Inghilterra 0-4

Kosovo (4-1-4-1): Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Kololli; Dresević; Hadërgjonaj (73' Zhegrova), Celina, V.Berisha (65’ Halimi), Rashica; Nuhiu (82' Rashani). Ct: Bernard Challandes

Inghilterra (4-3-3): Pope; Alexander-Arnold (84' Tomori), Maguire, Mings, Chilwell; Oxlade-Chamberlain (73’ Mount), Rice, Winks; Sterling, Kane, Hudson-Odoi (59’ Rashford). Ct: Gareth Southgate

Marcatori: 32’ Winks (I), 79' Kane (I), 83' Rashford (I), 90+1 Mount

Arbitro: Pawel Gil

Ammoniti: 48’ Kololli

Espulsi: nessuno