L'Italia va. E va in grande stile, tra gol, divertimento, bel gioco e, ovviamente, altri 3 punti. Tutto facile in Grecia per la nazionale di Roberto Mancini, che grazie soprattutto a un primo tempo perfetto rilancia pesantemente la propria candidatura a regina del gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020. Un 3-0 senza storia, firmato già nei primi 45 minuti dalle reti di Barella, Insigne e Bonucci e reso ancor più prezioso da un gioco ancora una volta brillante e, a tratti, persino spumeggiante. L'Italia dei piedi buoni, insomma, continua a vincere e a convincere. E se la Grecia è poca cosa, lo erano pure tanti avversari diventati improvvsamente così ostici da superare nel recente passato, colorato di azzurro tenue e appannato. La classifica, poi, sorride: Italia primissima a punteggio pieno con la sola Finlandia, già battuta all'esordio a Udine, a inseguire a 3 lunghezze di distanza. Martedì sera si torna in campo a Torino, contro la Bosnia: l'obiettivo dichiarato è centrare il poker, prima delle meritate vacanze.

La cronaca della partita

L'Italia prende in mano sin da subito le redini del gioco, pur senza creare occasioni da gol particolarmente evidenti. E, quando accelera, crea un solco impossibile da colmare. Accade al 23', quando Belotti supera Manolas e serve l'accorrente Barella, che a porta vuota non può sbagliare. 7 minuti e arriva pure il raddoppio: splendida pennellata di Insigne e palla che si infila nell'angolo più lontano senza che il portiere Barkas possa arrivarci. A chiudere i conti, al 33', è Bonucci: perfetto e vincente lo stacco aereo dal cross di Emerson. Una messe di gol che rende impotente la Grecia, in balia dell'Italia e a rischio poker prima dell'intervallo: Barkas è però stoico, nella stessa azione, prima su Barella e poi su Insigne.

Bonucci, Chiellini - Grecia-Italia - UEFA Euro 2020 Qualifier - Getty ImagesGetty Images

Anastasiadis rimescola le carte nell'intervallo, effettuando un paio di sostituzioni e ridisegnando ruoli e modulo della Grecia. Ma è tutto inutile, perché l'Italia spegne sul nascere ogni tentativo di rimonta impossibile. Gli ellenici hanno solo un paio di palle gol, sventate dal volo di Sirigu su Fortounis e dallo spreco in contropiede della coppia Masouras-Siopis. In mezzo Insigne manca il poker, negatogli da Barkas. Nel finale il protagonista è proprio il portiere di casa, graziato da due passi da Chiesa e poi bravissimo su Florenzi e Insigne. Dopo la scorpacciata del primo tempo, finisce “solo” 0-3. Una goleada che evita il sorpasso greco, proiettando l'Italia sempre più in vetta al raggruppamento.

La statistica chiave

Da quando l'Italia ha trovato l'assetto e i meccanismi giusti, ovvero dall'1-1 in amichevole contro l'Ucraina di ottobre, ha collezionato risultati positivi in serie: due pareggi e poi quattro vittorie consecutive.

Il migliore in campo

Verratti. Vederlo gestire il pallone è un piacere per gli occhi. Tra uno scambio con Jorginho e un dribbling, un'apertura e un'avanzata, è uno dei perni insostituibili della brillante Italia di Mancini. Ancora una volta promosso a pieni voti.

Il peggiore in campo

Samaris. Non si inserisce, non chiude, manca l'intervento su Insigne aprendo al napoletano l'autostrada del raddoppio e viene graziato da un'espulsione sacrosanta. Disastroso.

La dichiarazione

Roberto Mancini: "L'aspetto più importante è che non abbiamo fatto il quarto nel secondo tempo. Abbiamo spinto tanto e potevamo segnare ancora. Questa è una cosa su cui dobbiamo migliorare".

Il tabellino

Grecia (4-2-3-1): Barkas; Zeca, Papastathopoulos, Manolas, Stafylidis; Samaris (78' Bakasetas), Siovas; Masouras, Kourbelis (46' Siopis), Kolovos (46' Mavrias); Fortounis. Ct: Anastasiadis

Italia (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson (68' De Sciglio); Barella, Jorginho, Verratti (81' Pellegrini); Chiesa, Belotti (84' Bernardeschi), Insigne. Ct: Mancini

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Gol: 23' Barella, 30' Insigne, 33' Bonucci

Ammoniti: Samaris, Verratti, Masouras

Note: -