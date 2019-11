L'Italia sarà testa di serie al sorteggio per Euro 2020: Germania e Olanda rischiano la 2a fascia

Una vittoria importante, anche se l’Italia era già sicura sia della qualificazione che del primato nel proprio girone. Il successo per 3-0 sulla Bosnia, la nona consecutiva durante le qualificazioni ad Euro 2020, vale per gli azzurri anche la certezza di essere testa di serie al sorteggio che si terrà il prossimo 30 novembre a Bucarest.

L'Italia, quindi, sarà inserita nel Gruppo A come testa di serie e, tendenzialmente, eviterà grandi squadre durante la fase a gironi. L'Italia è la prima Nazionale a garantirsi questo privilegio, privilegio che si conquista tramite il posizionamento e i punti conquistati durante la fase di qualificazione. In questo momento, tra le teste di serie ci sarebbero anche Ucraina, Inghilterra, Belgio, Spagna e Francia, mentre Paesi Bassi e Germania sarebbero in seconda fascia.