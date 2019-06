Germania sull'Ottovolante, l'Irlanda del Nord vince ancora

Goleada della Germania di Loew che alla Opel Arena di Mainz passeggia contro l'Estonia vincendo 8-0: il primo tempo finisce 5-0 con i gol di Reus (doppietta), Gnabry, Goretzka e Gundogan. Nella ripresa chiudono il conto Gnabry, Werner e Sané. La Germania non segnava 5 reti prima dell'intervallo dall'8 luglio 2014 nella storica semifinale dei Mondiali in Brasile finita con il successo per 7-1 sulla Seleçao. Serata da ricordare per Manuel Neuer che centra il suo 37esimo Clean Sheet in 88 presenze con la Nazionale tedesca e batte il record precedente (36) che apparteneva a Sepp Maier. I tedeschi salgono a quota 9 punti a -3 dall'Irlanda del Nord, che vince 1-0 in Bielorussia grazie a una rete di McNair all'86' e conserva la leadership del Girone C a punteggio pieno dopo 4 partite.

I risultati del Girone C

Germania-Estonia 8-0

Bielorussia-Irlanda del Nord 0-1

Classifica: Irlanda del Nord 12; Germania 9; Olanda 3; Bielorussia, Estonia 0.

La Francia si rialza, l'Islanda stende la Turchia

Dopo la sconfitta in Turchia di sabato scorso, la Francia torna a correre imponendosi 4-0 sul campo di Andorra grazie ai gol di Mbappé, Ben Yedder, Thauvin e Zouma. I Bleus di Deschamps campioni del mondo in carica riconquistano un'affollatissima vetta del Girone H dove a quota 9 punti, oltre ai turchi, c'è anche l'Islanda che si impone 2-1 proprio sulla squadra di Gunes per merito di uno scatenato Sigurdsson che firma una doppietta. Primo successo dell'Albania che piega 2-0 la Moldavia.

I risultati del Girone H

Andorra-Francia 0-4

Islanda-Turchia 2-1

Albania-Moldavia 2-0

Classifica: Francia, Turchia, Islanda 9; Albania 6; Moldavia 3; Andorra 0.

Il gol di Kylian Mbappé in Andorra-Francia - Qualificazioni Europei 2020Getty Images

Il Belgio non sbaglia un colpo, la Russia soffre ma c'è

Prosegue sicura la marcia del Belgio che allo stadio Re Baldovino di Bruxelles rifila un secco 3-0 alla Scozia grazie alla doppietta di Lukaku e al sigillo finale di De Bruyne. Soffre la Russia che a Nizhny Novgorod piega Cipro con uno stentato 1-0 firmato Ionov. Completa il quadro il poker del Kazakistan che batte 4-0 San Marino.

I risultati del Girone I

Belgio-Scozia 3-0

Russia-Cipro 1-0

Kazakistan-San Marino 4-0

Classifica: Belgio 12; Russia 9; Kazakistan, Scozia 6; Cipro 3; San Marino 0.

La Finlandia vola nel girone degli azzurri

Nel Girone J (quello dell'Italia), spicca la terza vittoria di fila della Finlandia che batte 2-0 il Liechtenstein a Vaduz consolidando il secondo posto alle spalle degli azzurri di Mancini. Crolla nuovamente in casa la Grecia che, dopo lo 0-3 con l'Italia sabato scorso, rimedia un'altra sconfitta contro la sorprendente Armenia che si impone 3-1 grazie ai gol di Karapetian, Ghazaryan e Barseghyan. Agli ellenici non bastano le reti di Zeca e Fortounis.

I risultati del Girone J

Italia-Bosnia 2-1

Liechtenstein-Finlandia 0-2

Grecia-Armenia 1-3

Classifica: Italia 12; Finlandia 9; Armenia 6; Grecia, Bosnia 4; Liechtenstein 0.