La Spagna demolisce il fortino della Svezia: 3-0 a Madrid, Furie Rosse show

La Spagna vince e convince: la squadra di Luis Enrique (assente per problemi familiari, al suo posto in panchina c'è Robert Moreno) batte 3-0 la Svezia al Santiago Bernabeu e va in fuga al comando del Girone F di qualificazione agli Europei 2020 a punteggio pieno dopo 4 giornate, a +5 sulla coppia di inseguitrici formata proprio dagli svedesi e della Romania. Tutte nella ripresa le reti delle Furie Rosse: Sergio Ramos sblocca il match su rigore al 64', Morata sempre dagli undici metri segna il 2-0 all'85' e il debuttante Oyarzabal cala il definitivo tris al minuto 87.

La cronaca

Primo tempo a senso unico con la Spagna che crea occasioni da rete a raffica. Al 14' Fabian Ruiz lascia partire un gran destro dal limite, Olsen vola e alza in corner. Un minuto dopo il portiere della Roma è reattivo anche su una conclusione da fuori di Parejo e una manciata di secondo dopo si esibisce in una grande respinta su colpo di testa ravvicinato di Sergio Ramos. Il fortino della Svezia cede al 16' quando Rodrigo, su tocco di Parejo dalla destra, insacca comodamente da due passi: Collum, su segnalazione del guardalinee, annulla per fuorigioco inesistente dello stesso Parejo. Poco prima della mezz'ora si fa male Claesson, che si infortuna al ginocchio destro ed è costretto a uscire: l'episodio spezza il ritmo delle Furie Rosse che tuttavia chiudono il primo tempo ancora in avanti. Sergio Ramos ci prova in rovesciata, ma spedisce alto.

L'esultanza di Alvaro Morata - Spagna-Svezia Qualificazioni Europei 2020Getty Images

Copione identico nella ripresa. Isco si divora l'1-0 al 55' sparando a lato in diagonale a tu per tu con Olsen. Poi si vede finalmente anche la Svezia con un destro dal limite di Quaison troppo centrale per impensierire Kepa. E al 64' la Spagna passa in vantaggio: cross di Asensio da sinistra e intervento con il braccio largo di Larsson, Collum non ha dubbi e concede il rigore. Dal dischetto Sergio Ramos è implacabile: Olsen da un parte e pallone nell'angolino basso dall'altra. La Svezia accusa il colpo e non riesce a reagire. E nel finale la Spagna dilaga: all'85' Morata viene steso in area da Helander e, su gentile concessione di Ramos che gli cede il pallone, va lui stesso a battere il rigore spiazzando a sua volta Olsen. Passano 2 minuti e c'è gloria anche per Oyarzabal, 22enne attaccante della Real Sociedad all'esordio in Nazionale: sinistro a giro dal limite su passaggio in profondità di Fabian Ruiz e palla nell'angolino per il definitivo 3-0.

Il gol di Oyarzabal - Spagna-Svezia Qualificazioni Europei 2020Getty Images

La statistica

20 - Grazie al calcio di rigore trasformato contro la Svezia, Sergio Ramos raggiunge quota 20 reti in Nazionale. Per il capitano delle Furie Rosse è il settimo centro sotto la gestione Luis Enrique.

Il tweet

Il migliore

SERGIO RAMOS - Se la giocano lui e Olsen. Scegliamo il capitano spagnolo perché sfodera l'ennesima prestazione impeccabile da autentico trascinatore senza commettere un errore. Perfetta l'esecuzione del rigore con un destro nell'angolino basso che spiazza il portiere svedese. Nel primo tempo ci prova anche in rovesciata. Con un gran gesto lascia il secondo rigore della serata a Morata.

Il peggiore

RODRIGO - Nel primo tempo Collum gli cancella ingiustamente un gol frutto di un comodo tocco da due passi a porta vuota. Rimane quella l'unica occasione in cui si fa notare perché, per il resto della gara, si limita a fare a sportellate con i difensori svedesi senza trovare mai un guizzo dei suoi.

Il tabellino

Spagna-Svezia 3-0

Spagna (4-3-3): Kepa; Carvajal, Sergio Ramos, Inigo Martinez (88' Llorente), Jordi Alba; Parejo, Busquets, Fabian Ruiz; Asensio (65' Morata), Rodrigo (72' Oyarzabal), Isco. All.: Moreno.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Jansson, Helander, Augustinsson; Forsberg, Larsson (82' Isak), Ekdal (86' Olsson), Claesson (27' Johansson); Quaison, Berg. All.: Andersson.

Arbitro: William Collum (Scozia).

Reti: 64' rig. Sergio Ramos (SP), 85' rig. Morata (SP), 87' Oyarzabal (SP).

Note - Recupero 2'+3'. Ammonito Jordi Alba (SP).