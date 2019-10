Mentre l’offensiva del presidente Erdogan in Siria non conosce tregua, la Uefa ha deciso di aprire un’indagine nei confronti della Nazionale turca, che nelle ultime due partite di Qualificazioni a Euro 2020 disputate contro Albania e Turchia, che ha festeggiato esibendo il saluto militare per dimostrare il proprio sostegno e la propria solidarietà all'esercito impegnato nel Nord della Siria.

Una mossa quasi scontata quella della Uefa che negli ultimi giorni era stata tirata per la giacchetta dai principali ministri dell’Unione Europea che hanno richiesto “sanzioni esemplari” nei confronti della Turchia come lo spostamento della finale di Champions League in programma ad Istanbul il prossimo 30 maggio. La Uefa ha anche comunicato l'apertura di un fascicolo d'inchiesta per quanto successo in Bulgaria-Inghilterra, gara interrotta due volte dall'arbitro per gli insulti razzisti ai giocatori inglesi.

Ceferin: "Uefa in prima linea contro il razzismo"

Il presidente dell’Uefa di pari passo con le polemiche per il comportamento della nazionale Turca, si trova anche impegnato a porre rimedio agli ultimi episodi di razzismo sottolineando l'impegno dell'organo di governo del calcio europeo nella lotta alla discriminazione:

" Gli ultimi due anni ci hanno insegnato che questo pensiero era, nella migliore delle ipotesi, compiacente. L'ascesa del nazionalismo in tutto il continente ha alimentato alcuni comportamenti inaccettabili e alcuni si sono presi la briga di pensare che una partita di calcio fosse il posto giusto per dare voce alle loro opinioni spaventose. Come organo di governo, so che non vinceremo nessun concorso di popolarità. Ma alcune delle opinioni espresse sull'approccio della Uefa alla lotta contro il razzismo sono state molto lontane. La Uefa, in stretta collaborazione con la rete Fare (Football Against Racism Europe). Le sanzioni della UEFA sono tra le più dure nello sport per club. La sanzione minima è una chiusura parziale dello stadio. La Uefa è l'unico ente calcistico a vietare ad un giocatore di disputare dieci partite per comportamento razzista, è il livello di punizione più severo. Credetemi, la Uefa si impegna a fare tutto il possibile per eliminare questa malattia dal calcio. Non possiamo permetterci di accontentarci di questo; dobbiamo sempre sforzarci di rafforzare la nostra determinazione. Più in generale, la famiglia del calcio - tutti, dagli amministratori ai giocatori, agli allenatori e ai tifosi - deve lavorare con i governi e le Ong per condurre una guerra contro i razzisti ed emarginare le loro opinioni disgustose ai margini della società. "