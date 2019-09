1) Immobile-Belotti: il duello per la "9" è iniziato

Andrea Belotti a Yerevan, Ciro Immobile a Tampere. Un gol a testa per togliersi la polvere di dosso e per dare il via alla battaglia per la maglia numero 9 dell'Italia. Il centravanti del Torino e quello della Lazio non hanno avuto un rapporto facile con l'azzurro, tanto da essere sopravanzati nelle gerarchie di Mancini dal trentaseienne capocannoniere Quagliarella, ma ora sono decisi a giocarsi fino in fondo le proprie carte. Immobile è finalmente andato a segno, spezzando una maledizione che durava da due anni, ma pure Belotti se l'è cavata bene nel quarto d'ora circa concessogli dal ct, aprendo tra l'altro l'azione del rigore decisivo. Il duello tra i due nemici-amici è ufficialmente iniziato.

Immobile esulta in Finlandia-ItaliaGetty Images

2) Italia cooperativa del gol: il gioco di Mancini influisce

Nelle 6 sfide di qualificazione disputate fino a questo momento, l'Italia è andata a segno con 12 giocatori. Praticamente una squadra intera. La classica cooperativa del gol, che non ha un vero bomber di riferimento e così compensa con la capacità di esterni, centrocampisti e pure difensori di trovare la via della rete. Ci sono riusciti Insigne e Verratti, Barella e Sensi, Pellegrini e Kean. Merito in particolare del sistema di gioco impiantato da Mancini, così offensivo e avvolgente da favorire continui inserimenti da fasce e retrovie. La strada tracciata dal ct è questa e l'Italia la sta seguendo alla lettera.

3) Sensi l'azzurro più in forma... almeno per un tempo

Che Stefano Sensi sia stato uno dei grandi colpi del calciomercato estivo, non ci sono dubbi. E a confermarlo è stato anche il primo tempo giocato in Finlandia dal centrocampista dell'Inter, a proprio agio anche nella manovra azzurra e per due volte a un passo da un gol spettacolare. Indicazioni, va detto, annacquate da una ripresa negativa, nella quale l'ex Sassuolo ha sbagliato troppo regalando ai padroni di casa il rigore del pari. Ma per una frazione intera si è visto una mezzala di lusso. Proprio come nelle prime due giornate di A. L'azzurro più in forma di questo inizio di stagione è lui.

Sensi in Finlandia-ItaliaGetty Images

4) Gli ostacoli di Acerbi si chiamano Chiellini e Romagnoli

Titolare indiscusso nella Lazio, Francesco Acerbi ha un solo problema: davanti a lui ha Giorgio Chiellini e Alessio Romagnoli. Due big del ruolo, mancini come lui e in vantaggio nelle gerarchie azzurre. Eppure l'ex Sassuolo, convocato dopo quasi un anno solo per l'infortunio che ha messo fuori causa il capitano della Juventus, avrebbe tutte le qualità per far parte in pianta stabile della rosa dell'Italia. E anche a Tampere lo ha dimostrato, formando con Bonucci - modestia della Finlandia a parte - una coppia difficilmente superabile. Facile immaginare come Mancini aspetterà il recupero di Chiellini, osservandolo nella fase finale del campionato per capire il suo grado di arruolabilità per gli Europei. In caso contrario, un posto sull'aereo sarà riservato proprio ad Acerbi.

5) La Finlandia può concretamente sperare negli Europei

Nonostante il ko, la Finlandia può comunque sorridere: ha 3 punti di vantaggio sull'Armenia terza, ma soprattutto 5 e 7 su Bosnia e Grecia, rispettivamente quarta e quinta nel raggruppamento. I bosniaci ne hanno prese 4 a Yerevan, i greci si sono fatti addirittura fermare in casa dalla cenerentola Liechtenstein. Anche in una serata negativa dal punto di vista del risultato, insomma, Pukki e compagni mantengono un ottimo margine sulle due teoriche favorite per la seconda piazza. La prima, storica partecipazione alla fase finale di una grande competizione si avvicina sempre di più.