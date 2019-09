Le altre gare: Brozovic e Rebic ispirano il 4-0 della Croazia. Goleada Belgio contro il San Marino

Oggi venerdì 6 settembre si sono disputate otto partite valide per le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Di seguito tutti i risultati degli incontri andati in scena questa sera e le classifiche dei gironi.

GRUPPO C

L’Irlanda del Nord si conferma in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sulla Germania e sei sull’Olanda che ha però una partita in meno. Nell’altro incontro del girone la Bielorussia ha battuto l’Estonia per 2-1 ottenendo il primo successo nelle qualificazioni.

CLASSIFICA: Irlanda del Nord 12, Germania 9, Olanda 6*, Bielorussia 3**, Estonia 0. *= 1 partita in meno; **= 1 partita in più.

GRUPPO E

La Croazia ha espugnato la Slovacchia con un bel 4-0: Vlasic apre le marcature al 45′ sfruttando una grande giocata di Brozovic e poi a 47′ Perisic chiude definitivamente i conti concretizzando l’assist di Rebic prima del sigillo di Petkovic al 72′. I vicecampioni del mondo agganciano così l’Ungheria in testa alla classifica (i magiari hanno osservato un turno di riposo) mentre il Galles ha sconfitto l’Azerbaijan per 2-1, decisiva la marcatura di Bale all’84’.

CLASSIFICA: Ungheria 9, Croazia 9, Galles 6, Slovacchia 6, Azerbaijan 0.

Gareth BaleGetty Images

GRUPPO G

Schiacciante vittoria dell’Austria che a Salisburgo ha travolto la Lettonia con un netto 6-0: Arnautovic porta in vantaggio i padroni di casa al 7′, Sabitzer raddoppia sei minuti più tardi su invito di Laimer e poi al 53′ arriva la doppietta di Arnautovic su calcio di rigore, nel finale l’autorete di Steinbors e la firma di Laimer chiudono i conti. L’Austria si conferma così al secondo posto ad appena tre punti di distacco dalla capolista Polonia che è clamorosamente crollata in casa della Slovenia: Struna ha stupito i biancorossi al 35′, gli ospiti hanno cercato disperatamente il pareggio ma al 65′ Sporar ha siglato il 2-0.

CLASSIFICA: Polonia 12, Austria 9, Slovenia 8, Israele 8, Macedonia 5, Lettonia 0.

GRUPPO I

Continua il botta e risposta sta Belgio e Russia che sembrano ormai indirizzate alla qualificazione a braccetto. I Red Dragons si impongono a Serravalle contro il malcapitato San Marino (4-0) che ha comunque fatto bella figura visto che Batshuayi ha sbloccato la situazione soltanto al 43′, poi Mertens e Chadli sono andati a segno nel cuore della ripresa. La Russia rimane a tre punti di distacco grazie alla vittoria in Scozia (2-1) arrivata per merito di Dzyuba e Zhirkov che hanno ribaltato la rete iniziale di McGinn. Nell’altro incontro del girone Cipro e Kazakhstan hanno pareggiato per 1-1.

CLASSIFICA: Belgio 15, Russia 12, Kazakhstan 7, Scozia 6, Cipro 4, San Marino 0.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: I RISULTATI DI OGGI (6 SETTEMBRE)

Cipro-Kazakhstan 1-1

Estonia-Bielorussia 1-2

Austria-Lettonia 6-0

Galles-Azerbaijan 2-1

Germania-Olanda 2-4 RI-LIVE I REPORT

San Marino-Belgio 0-4

Scozia-Russia 1-2

Slovacchia-Croazia 0-4

Slovenia-Polonia 2-0