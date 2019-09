Le altre gare: Dzeko in gol nel 5-0 della Bosnia al Liechtenstein. Pukki stende la Grecia

Si apre la lunga settimana dedicata alle Nazionali per il mondo del calcio. Nel Vecchio Continente in programma la quinta giornata per le Qualificazioni agli Europei del 2020. Oggi la prima tornata di sfide. L’Italia ha vinto nell’anticipo per 3-1, soffrendo, in trasferta con l’Armenia. Nel girone degli azzurri passano anche Bosnia (Dzeko a segno nel 5-0 al Liechtenstein) e Finlandia, prossimo rivale della banda di Mancini, che supera 1-0 la Grecia. Tutti in campo nel Gruppo F: la Spagna passa in Romania di misura (2-1), bene le scandinave con Svezia e Norvegia che si assestano alle spalle degli iberici. 1-1 nel Gruppo D tra la capolista Irlanda e la Svizzera, mentre la Danimarca distrugge Gibilterra per 6-0. Da segnalare anche il pareggio tra Israele e Macedonia.

Tutti i risultati:

Gruppo D

Irlanda – Svizzera 1-1 (74′ Schar (S), 85′ McGoldrick (I))

Gibilterra – Danimarca 0-6 (6′ Skov, 34′ rig. e 50′ rig. Eriksen, 69′ Delaney, 74′ e 78′ Gytkjaer)

Gruppo F

Norvegia – Malta 2-0 (34′ Berge, 45’+1′ rig. King)

Romania – Spagna 1-2 RI-LIVE I REPORT

Isole Far Oer – Svezia 0-4 (12′ e 15′ Isak, 23′ Lindelof, 41′ Quaison)

Gruppo G

Israele-Macedonia 1-1

Gruppo J

Armenia-Italia 1-3 RI-LIVE I REPORT I PAGELLE

Finlandia-Grecia 1-0 (52′ Pukki)

Bosnia ed Erzegovina-Liechtenstein 5-0 (11′ e 89′ Gojak, 80′ Duljevic, 85′ Dzeko, 88′ Visca)

Dzeko in gol nel 5-0 sul LiechtensteinGetty Images

Le classifiche aggiornate:

Gruppo D

Irlanda** 11; Danimarca 8; Svizzera* 5; Georgia 3; Gibilterra 0.

*= una partita in meno

**= una partita in più

Gruppo F

Spagna 15; Svezia 10; Norvegia 8; Romania 7; Malta 3; Isole Far Oer 0.

Gruppo J

Italia 15, Finlandia 12, Bosnia ed Erzegovina 7, Armenia 6, Grecia 4, Liechtenstein 0

