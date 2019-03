"Predestinato" è diventato Nicolò Zaniolo per la doppietta al Porto e, da sabato sera, lo è Moise Kean, classe 2000, a segno contro la Finlandia (ripeto: la Finlandia, il Paese più felice del mondo per l’Onu ma solo 59° per la Fifa). Aperta parentesi: lo preferisco nel cuore dell’attacco, Kean, e non all’ala, come a Udine per un’ora abbondante. Chiusa parentesi.

Ho paura perché è un parolone che sa di propaganda, sgonfia la pazienza e scappa persino a persone che di calcio ne masticano. Roberto Mancini, per esempio. La cui giovane Italia non è più l’acida zitellona che a tutti noi, drogati di campanili e di Champions, sembrava all’epoca di Gian Piero Ventura.

Roberto Mancini - 2019Getty Images

Kean è un giovanotto che, del centravanti, riassume il fisico, il fiuto, i movimenti. Per fortuna o per sfortuna, ha Mino Raiola come procuratore. Nei panni di Massimiliano Allegri gli lascerei le dieci partite di campionato che restano: per pesarlo meglio, per vedere (e capire) l’effetto che fa. Il futuro sarà suo se vorrà che suo, davvero, diventi. Mario Balotelli non era di questo avviso, e sul filo dei 29 anni è ancora lì che rimbalza dai rimpianti ai rimorsi, in attesa che un giorno ci dica cosa vuol fare "di" grande e, possibilmente, "da" grande.

Calma, dunque, con i "predestinati" o sedicenti tali. Per le sviolinate c’è sempre tempo. Accontentiamoci dello scarto che ha decorato il battesimo del nostro Europeo, anche perché due gol non li segnavamo dall’amichevole dell’esordio manciniano, con l’Arabia Saudita, il 28 maggio 2018. E del dettaglio, significativo ancorché non definitivo, che da quattro gare non ne prendiamo.

Ma che Italia è stata, al di là dei titoli e dell’amor patrio, l’Italia di sabato? Spigliata all’inizio, brillante alla fine. Non per lunghi tratti, però, quando abbiamo sofferto il palleggio dei finnici (ebbene sì: il palleggio; non i cross, zero; non le incornate, meno di zero) e rischiato l’uno pari (Teemo Pukki perso da Leonardo Bonucci).

Ciro Immobile pareva Don Chisciotte contro i mulini a vento, ma suo è stato l’assist per Kean. Ho apprezzato il piglio geometrico di Marco Verratti e gli spiccioli di Fabio Quagliarella, non il tran-tran di Jorginho o le scelte di Federico Bernardeschi, un apolide di qualità che il tuttocampismo - merce rara e dispendiosa - abbandona spesso in balia di confini amletici: eclettico o generico? Nicolò Barella, al quale si deve il primo (auto)gol, è trave, non più pagliuzza: e stiamo parlando di un 1997.

Domani sera, a Parma, replica con il Liechteinstein. Mancini ha coraggio, scava, va a cercarsi la materia prima, fino a Vincenzo Grifo. Per questo, non ha bisogno né di pre-destinati né di post-destinati. Occhio: se la cronaca è golosa, la storia è permalosa.

Le vostre considerazioni dopo Italia-Finlandia?