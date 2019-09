Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Non può arrivare, nonostante le sue lunghe leve, sul diagonale mortale di Karapetyan. Poi non deve più compiere alcun intervento.

Alessandro FLORENZI 5,5 - L'attivissimo Ghazaryan lo costringe a una serata non semplice. A differenza di Emerson, spinge poco.

Leonardo BONUCCI 6 - Piede apparentemente poco registrato, arriva in ritardo a coprire su Karapetyan. Si riscatta nel finale col perfetto cross che vale il sorpasso.

Alessio ROMAGNOLI 6 - Pure lui sorpreso da Karapetyan nell'azione del vantaggio armeno. Poi si risveglia, gestendo bene ogni situazione spinosa.

Emerson PALMIERI 7 - Assieme al decisivo Belotti è il migliore dell'Italia, specialmente nel primo tempo. Dalla sua fascia partono quasi tutte le migliori azioni azzurre, gol compreso. Ottima conferma in maglia azzurra.

Nicolò BARELLA 5,5 - In affanno. Un suo mancato intervento provoca il contropiede vincente dell'Armenia. Poco coinvolto nelle azioni azzurre, si becca la "solita" ammonizione (dal 69' Stefano SENSI 5,5 - Nemmeno lui riesce a trovare la chiave giusta per aprire la cassaforte armena. Per fortuna ci pensa Pellegrini)

JORGINHO 5,5 - Il pressing dell'Armenia lo mette visibilmente in difficoltà. Si riprende parzialmente nel miglior momento dell'Italia, poi cala in maniera vistosa nella ripresa.

Marco VERRATTI 6,5 - Assieme a Emerson, tiene in piedi l'Italia nel momento di maggiori patemi con una serie di giocate di personalità. Cala fisicamente ed è molto meno brillante nel secondo tempo.

Federico BERNARDESCHI 6 - Spaesato a sinistra, trasloca dalla parte opposta ed è il più pericoloso prima e dopo il pari di Belotti. Sfiora il gol negli unici due lampi della sua partita (dall'83' Kevin LASAGNA s.v.)

Andrea BELOTTI 7 - Conferma le belle sensazioni di questo avvio di stagione con una doppietta provvidenziale, anche se il secondo gol è formalmente da considerarsi un'autorete di Hayrapetyan. Una rete e mezza segnata, altre due annullate. Attaccante ritrovato, dopo la naftalita a cui lo aveva costretto Mancini.

Federico CHIESA 5,5 - Si scambia continuamente di posizione con Bernardeschi, alternando buone giocate a qualche errore. A fine primo tempo mette davanti alla porta Belotti, che spreca. Ma in generale non incanta (dal 61' Lorenzo PELLEGRINI 7 - Entra e dopo un quarto d'ora trova il gol che toglie dall'imbarazzo l'Italia, sfiorando pure la doppietta negli ultimi secondi)

Ct. Roberto MANCINI 6 - Tra un cambio di posizione e l'altro degli esterni, striglia i propri giocatori senza trovare le risposte giuste. Decisiva però l'intuizione Pellegrini.

L'abbraccio fra Nicolò Barella e Andrea Belotti dopo il gol del momentaneo 1-1, Getty ImagesGetty Images

Le pagelle dell'Armenia

Hairapetyan 6; Hambardzumyan 5,5, Haroyan 5,5, Calisir 5,5, Hovhannisyan 7; Mkrtchyan 6, Grigoryan 6 (57' Hovsepyan 5,5); Barseghyan 6,5 (57' Adamyan 5,5), Mkhitaryan 6,5, Ghazaryan 6,5 (82' Babayan s.v.); Karapetyan 6. Ct: Gyulbudaghyants 6