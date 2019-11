Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 7 - Viene sollecitato per due volte e per due volte fa il fenomeno: con i miracolosi interventi su Cimirot e Kovacevic evita che la Bosnia si riporti in partita (dall'88' Pierluigi GOLLINI s.v.)

Alessandro FLORENZI 6,5 - Ignorato alla Roma, ritrova il sorriso con l'Italia. Si trova di fronte Krunic e il compagno di squadra Dzeko e fa la sua bella figura, con qualche puntata offensiva.

Leonardo BONUCCI 6 - Commette un paio di leggerezze non da lui, uno dei quali gli costa pure un'ammonizione. Per sua fortuna, nulla che metta in pericolo la vittoria.

Francesco ACERBI 7 - Preciso in difesa, sempre pronto ad aprire il gioco da primo regista, micidiale nell'area avversaria: segna (di destro!) il suo primo gol con la maglia dell'Italia.

EMERSON 6 - Patisce qualcosina nella prima parte del match, ma senza troppe preoccupazioni. Poi è preciso e puntuale. Fa il suo anche lui.

Sandro TONALI 6,5 - All'esordio dal primo minuto in Nazionale, non dimostra la benché minima soggezione. Partecipa alla manovra ed è prezioso anche in ripiegamento. Il contesto lo favorisce, ma che personalità.

JORGINHO 6 - Nel primo tempo lascia qualche spazio in cui i bosniaci si infilano, poi tutto si sistema. Senza strafare, fa fluire la manovra dell'Italia.

Nicolò BARELLA 7 - Inserimenti costanti, capacità di presentarsi al posto giusto nel momento giusto: prezioso negli assist per Acerbi e Belotti, che vanno a segno.

Federico BERNARDESCHI 7 - Uno dei più intraprendenti, specialmente nel primo tempo. Non trova il gol, ma sforna assist e fornisce buone indicazioni (dal 75' Stephan EL SHAARAWY s.v.)

Andrea BELOTTI 7 - Scatenato. Tiene in ambasce da solo i due centrali bosniaci, gioca per la squadra, si rende sempre pericoloso ed è un fattore sul risultato: un bell'assist per Insigne prima, un gran gol poi.

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Dimentica le amarezze di Napoli con un gol non da lui, da bomber più che da fantasista sopraffino. In palla a sinistra, sfiora pure la doppietta (dall'86' Gaetano CASTROVILLI s.v.)

Ct. Roberto MANCINI 7 - La sua Italia diverte e si diverte, senza sottovalutare una Bosnia con le gomme a terra. Ennesima serata di gloria per una squadra che, finalmente, piace agli italiani.

Le pagelle della Bosnia

Sehic 5,5; Kvrzic 5,5, Kovacevic 5, Bicakcic 5, Kolasinac 5; Cimirot 6, Pjanic 5,5 (76' Jajalo s.v.), Besic 5,5 (61' Saric 5,5); Visca 5 (61' Hodzic 5,5), Krunic 5,5; Dzeko 5. Ct: Prosinecki 5