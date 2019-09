Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Un gol al passivo e nessun intervento vero, come in Armenia. I finlandesi, rigore a parte, non centrano mai la sua porta.

Armando IZZO 6 - Alterna la posizione tra il terzo di difesa e l'esterno di fascia, sempre con serietà e applicazione. Quand'è chiamato in causa non sbaglia.

Leonardo BONUCCI 6,5 - Effettua più di una chiusura provvidenziale, dando sicurezza alla retroguardia. Patisce un po' quando la Finlandia si esalta, ma senza cedere.

Francesco ACERBI 6,5 - Torna dopo parecchio tempo in Nazionale e non si fa sopraffarre dall'emozione. Anche lui autore di più di una chiusura più che buona.

Emerson PALMIERI s.v. (dall'8' Alessandro FLORENZI 6 - Entra a freddo per Emerson ed è costretto a giocare sulla fascia "sbagliata". Ogni tanto va in affanno, ma calcia più di una volta in porta)

Nicolò BARELLA 6 - Prova a lasciarsi alle spalle un inizio di stagione difficoltoso e dà buoni segnali, cercando spesso e volentieri il duetto con Chiesa sulla destra. Si guadagna il calcio di rigore della vittoria.

JORGINHO 6 - Un po' macchinoso nel far defluire la manovra in mezzo al campo. Sbaglia clamorosamente un disimpegno, venendo salvato da Bonucci. Si riscatta segnando il gol decisivo.

Una fase di Finlandia-ItaliaGetty Images

Stefano SENSI 6 - Gran bel primo tempo, con un paio di conclusioni che avrebbero meritato il gol. Cala vistosamente nella ripresa, perdendo diversi palloni e provocando il rigore del pari finlandese.

Federico CHIESA 6,5 - Segnali di risveglio rispetto a Yerevan. Si inserisce e crossa a ripetizione, spedendo sulla testa di Immobile la palla dello 0-1 (dal 72' Federico BERNARDESCHI 6 - Vivace, va vicino alla rete su punizione)

Ciro IMMOBILE 7 - Finalmente! Torna al gol dopo due anni, spezzando una maledizione lunghissima. Una rete che premia il suo costante lavoro a favorire gli inserimenti dei compagni (dal 76' Andrea BELOTTI 6,5 - Apre l'azione del rigore e sfiora per due volte il gol. In formissima)

Lorenzo PELLEGRINI 5,5 - Prezioso tatticamente e in ripiegamente, si dedica al massimo, ma non è un esterno offensivo e si vede.

Ct. Roberto MANCINI 6,5 - Cambia gli interpreti, ma il suo gioco è ormai talmente radicato da funzionare lo stesso. Vittoria brillante al di là del risultato.

Esultanza di Ciro Immobile - 2019Getty Images

Le pagelle della Finlandia

Hradecky 7; Granlund 5,5 (82' Soiri s.v.), Toivio 5,5, Arajuuri 5,5, S. Vaisanen 5,5, Uronen 5; Lod 6, Kamara 6, Schuller 5,5 (87' Kauko s.v.), Lappalainen 6 (75' Tuominen s.v.); Pukki 6,5. Ct. Kanerva 5,5