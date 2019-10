Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 - Fondamentale nell'unica occasione in cui viene chiamato in causa: il riflesso su Koulouris, sullo 0-0, vale quanto un gol.

Danilo D'AMBROSIO 6 - Rischia subito di dare forfait, ma stringe i denti e rimane in campo. Guardingo, attacca poco ma non concede troppi spazi.

Leonardo BONUCCI 6 - Ha il piede registrato solo a tratti nei suoi famosi lanci. Dietro non commette grossi errori, venendo inoltre graziato dagli attaccanti greci.

Leonardo Bonucci capitano dell'Italia nel match contro la Grecia - 2019Getty Images

Francesco ACERBI 6 - Preciso. Chiude bene e, più di qualche volta, si prende pure la responsabilità di fungere da primo regista.

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 - Punta l'uomo spesso e volentieri. Da lui nascono alcune delle iniziative più interessanti, anche nei minuti di maggior fatica azzurra.

Nicolò BARELLA 5,5 - Non brilla. Partecipa al giro palla azzurro, ma senza riuscire mai ad accendere la lampadina (dall'87' Nicolò ZANIOLO s.v.)

JORGINHO 6 - Salva con il glaciale rigore del vantaggio una prestazione non certo indimenticabile. Bloccato dal pressing greco, fin lì aveva dimostrato qualche impaccio.

Marco VERRATTI 6,5 - Fulcro del gioco azzurro, alterna buone giocate a errori indotti dal traffico che trova davanti a sé. Migliora nella ripresa, portando qualità alla manovra e dando vita con Insigne all'azione del rigore.

Marco Verratti face à la GrèceGetty Images

Federico CHIESA 5,5 - Un paio di spunti iniziali in velocità, poi viene ben contenuto. Deve lasciare il campo per un problema muscolare (dal 39' Federico BERNARDESCHI 6,5 - Si fa trovare pronto anche a gara in corso, portando maggior varietà nelle manovre offensive azzurre, e viene premiato dal gol del definitivo raddoppio. Splendido il lancio nel finale per Insigne, murato dal portiere greco)

Ciro IMMOBILE 5,5 - Non ha quasi mai la possibilità di portare pericoli alla porta greca. Si fa vedere solo a inizio ripresa, con un colpo di testa messo in angolo da Paschalakis (dal 79' Andrea BELOTTI s.v.)

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Prende fiducia con il passare dei minuti dopo un primo tempo incolore. Si guadagna un rigore e sfiora in due occasioni il gol, che non trova solo per dettagli.

Ct. Roberto MANCINI 6 - Predica pazienza, senza isterie, in un'ora di gioco in cui l'Italia sambra non riuscire a cavare un ragno dal buco. E ha ragione. Il pass per gli Europei è realtà.

Jorginho, Italia-GreciaGetty Images

Le pagelle della Grecia

Paschalakis 6; Bakakis 5,5, Chatzidiakos 6, Siovas 6, Stafylidis 6,5; Zeca 6, Kourbelis 5,5, Bouchalakis 5 (75' Giannoulis s.v.); Bakasetas 5 (79' Mantalos s.v.); Limnios 6, Koulouris 5,5 (67' Donis 5,5). Ct: van't Schip 6