Le pagelle di Italia-Liechtenstein 6-0: Quagliarella show, ottimi Spinazzola e Verratti

Le pagelle dell'Italia

Salvatore SIRIGU 6 - Il classico spettatore non pagante. Solo due tiretti nel primo tempo lo smuovono dall'immobilità, in una serata in cui nessuno si accorge della sua presenza.

Gianluca MANCINI 6 - Presentato come terzino, giostra in realtà come terzo di difesa. Guidato da Bonucci e Romagnoli, non patisce l'emozione dell'esordio e quando può si propone in avanti: suo l'assist per il 6-0 di Pavoletti.

Leonardo BONUCCI 6 - Qualche imprecisione a livello tecnico, ma nulla che comprometta la stabilità difensiva dell'Italia. Serata di assoluta tranquillità (dal 79' Armando IZZO s.v.)

Alessio ROMAGNOLI 6 - Fa quel che deve fare, senza rischi e senza pressioni. Peccato solo per un gol che si divora a un passo dalla porta.

Matteo POLITANO 6,5 - Punta l'uomo spesso e volentieri, creando costantemente situazioni di pericolo. Bene nel primo tempo, poi cala. Cerca la gioia personale senza trovarla.

Stefano SENSI 7 - Motorino di centrocampo sempre in movimento, mezzala con licenza di inserirsi, trova quasi subito il gol apriscatole ed è un fattore anche nell'ultimo passaggio. Bel protagonista.

JORGINHO 6 - L'andamento della gara lo invita ad avanzare parecchio il proprio baricentro. Guadagna punti decidendo, lui che sarebbe il rigorista, di lasciare i due tiri dal dischetto a Quagliarella (dal 57' Nicolò ZANIOLO 6 - Cerca più volte il gol in inserimento, ma senza trovarlo)

Marco VERRATTI 7 - Si diverte e diverte chi lo guarda. Giocate precise, belle da vedere e utili. Il gol del raddoppio è una delizia tecnica che appartiene alle sue corde, poi entra anche nell'azione del secondo rigore.

Leonardo SPINAZZOLA 7,5 - Ripete, contro un avversario evidentemente diverso, la prestazione vista contro l'Atletico Madrid. Quando punta l'uomo lo salta sempre o quasi. Fiato da vendere, intelligenza al momento della scelta finale. Almeno due gol nascono dalle sue iniziative.

Fabio QUAGLIARELLA 7,5 - Dopo aver sfiorato la rete contro la Finlandia, a Parma vive una serata di gloria, diventando il marcatore più anziano della storia dell'Italia e ripetendosi sempre dal dischetto. Nel tabellino anche un assist dorato per Kean. Esce tra l'ovazione del Tardini (dal 72' Leonardo PAVOLETTI 6,5 - Entra e lascia immediatamente il segno, bagnando col gol un esordio da ricordare)

Fabio Quagliarella esulta dopo aver segnato contro il LiechtensteinEurosport

Moise KEAN 7 - Mancini lo sposta da sinistra a destra e da destra a sinistra, come una trottola. E lui esegue. Senza abbassare il proprio rendimento. I suoi scatti fanno ammattire i diretti avversari, la rete nella ripresa lo proietta nuovamente nella storia: è il più giovane di sempre a segno in due partite di fila con l'Italia.

Ct. Roberto MANCINI 7 - Contro un avversario così debole decide di innovare, avanzando Politano e Spinazzola e disegnando una sorta di 3-3-4 variabile. Ed è un bel vedere.

+++

Le pagelle del Liechtenstein

B. Büchel 5; Wolfinger 4,5, Kaufmann 4,5, Hofer 5, Göppel 5,5; Sele 4,5 (46' Malin 5), Wieser 5, Polverino 5, Kühne 5 (68' Meier 5); Hasler 5, Salanovic 5 (82' M. Büchel s.v.). All. Kolvidsson 5