Le pagelle dell'Italia

Salvatore SIRIGU 7 - Il 5-0 non inganni: il Liechtenstein le sue belle opportunità le ha avute. Sempre sventate da Sirigu, però, ogni volta bravissimo su Salanovic.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - In difficoltà in fase difensiva, dove fatica a tenere a bada Salanovic, ma quando si propone in avanti è difficilmente contenibile: il cross per il 5-0 di Belotti è un cioccolatino solo da scartare.

Gianluca MANCINI 6,5 - Il suo intervento su Goppel dopo pochissimi secondi vale quanto un gol. Gioca con serietà, sostituendo bene Bonucci.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Non commette errori marchiani, nonostante la difesa accusi più patemi collettivi di quanti dovrebbe. Nel finale è suo il colpo di testa vincente del tris.

Cristiano BIRAGHI 6,5 - Inizia alla grande, fornendo a Bernardeschi il perfetto assist del vantaggio. I suoi cross sono sempre una manna per gli avversari (dall'88' Leonardo BONUCCI s.v.)

Nicolò ZANIOLO 5,5 - Esterno nella Roma, viene schierato da Mancini da mezzala e qualcosa patisce. Prova segna fortuna a segnare da fuori area (dal 63' Stephan EL SHAARAWY 7 - Bel ritorno in nazionale. Recapita sulla testa di Romagnoli il perfetto cross del 3-0, segna un gol e ne sfiora almeno un altro paio. Ha voglia di rimescolare le carte nella testa di Mancini)

Bryan CRISTANTE 6,5 - Gioca quasi sempre in verticale. Qualche buona imbucata, qualche errore. Il suo highlight è lo stupendo assist che manda in gol El Shaarawy.

Marco VERRATTI 6,5 - Ha più qualità di qualsiasi altro compagno e avversario e la mette in mostra. Dai suoi piedi nascono alcune delle iniziative più interessanti dell'Italia.

Federico BERNARDESCHI 6,5 - Si ripete dopo il gol alla Grecia, portando immediatamente in vantaggio l'Italia. Tra alti e bassi, prova ad abbattere il muro di casa (dal 74' Sandro TONALI s.v.)

Federico Bernardeschi abbracciato da Grifo, Liechtenstein-Italia, Getty ImagesGetty Images

Andrea BELOTTI 7 - Un animale d'area di rigore. Autore di un grande avvio di stagione, non si smentisce aggiungendo altre due reti a un bottino personale già di tutto rispetto.

Vincenzo GRIFO 5,5 - Luci e ombre. Parte benino, si spegne e nel finale si rianima una volta passato da sinistra a destra. Suo l'angolo del raddoppio di Belotti.

Ct. Roberto MANCINI 6,5 - Sperimenta, lanciando qualche volto nuovo e spostando giocatori come pedine. E intanto sorride: il primato di Pozzo è eguagliato.

Federico Bernardeschi esulta per il gol che sblocca Liechtenstein-Italia, Getty ImagesGetty Images

Le pagelle del Liechtenstein

B. Buchel 5,5; Rechsteiner 5, Kaufmann 5, Hofer 5, Goppel 5; M. Buchel 5,5; Yildiz 5,5 (83' Wolfinger s.v.), Polverino 6 (56' N. Frick 5,5), Hasler 5,5, Salanovic 6,5; Gubser 5 (63' Y. Frick 5,5). Ct. Kolvidsson 5,5