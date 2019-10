8 su 8. L'Italia esce vincitrice anche dal piccolo Liechtenstein e sale su un ottovolante di vittorie. Un 5-0 bagnato e fortunato: sotto la pioggia che flagella senza pietà Vaduz e il Rheinpark, gli azzurri di Roberto Mancini si impongono nonostante una versione piena zeppa di seconde scelte, compresi i volti nuovi Di Lorenzo e Tonali e il semi-esordiente Grifo. Prestazione non entusiasmante fino a una ventina di minuti dal termine, considerata pure la mancanza di veri stimoli da classifica, ma alla fine è diluvio di reti, con conseguente mantenimento del primato a punteggio pieno nel raggruppamento. Match stappato immediatamente da Bernardeschi, prima che i vari Belotti (doppietta), Romagnoli ed El Shaarawy conferiscano connotati più rotondi al punteggio. E record di Vittorio Pozzo eguagliato: come il ct campione del Mondo era riuscito a fare tra il 1938 e il 1939, anche Mancini ottiene la nona vittoria consecutiva. Un bell'orgoglio, dopo le macerie lasciate dal biennio di Ventura.

Il tabellino

Liechtenstein (4-1-4-1): B. Buchel; Rechsteiner, Kaufmann, Hofer, Goppel; M. Buchel; Yildiz (83' Wolfinger), Polverino (56' N. Frick), Hasler, Salanovic; Gubser (63' Y. Frick). Ct. Kolvidsson

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi (88' Bonucci); Zaniolo (63' El Shaarawy), Cristante, Verratti; Bernardeschi (74' Tonali), Belotti, Grifo. Ct. Mancini

Arbitro: Andris Treimanis (Lettonia)

Gol: 2' Bernardeschi, 70' Belotti, 77' Romagnoli, 82' El Shaarawy, 92' Belotti

Assist: Biraghi (I, 0-1), Grifo (I, 0-2), El Shaarawy (I, 0-3), 82' Cristante (I, 0-4), 92' Di Lorenzo (I, 0-5)

Ammoniti: Rechsteiner, Tonali

La cronaca in 10 momenti chiave

1' – Occasionissima per il Liechtenstein: Salanovic viene lanciato da Polverino e calcia, Sirigu respinge con un piede, poi Mancini salva tutto su Goppel.

2' – GOL DELL'ITALIA. Biraghi vola sulla sinistra e crossa perfettamente per Bernardeschi, che all'altezza del dischetto non perdona col sinistro. 0-1.

Federico Bernardeschi abbracciato da Grifo, Liechtenstein-Italia, Getty ImagesGetty Images

42' – Sirigu vola per dire di no al destro da lontano di Salanovic. Lampo del Liechtenstein.

59' – Angolo di Bernardeschi, Cristante spizza e Yildiz salva sulla linea. Riprende Biraghi che calcia da fuori, trovando la smanacciata in corner di Buchel.

65' – Grande parata di Sirigu: Hasler per l'inserimento di Salanovic, che penetra in area e con un destro sul secondo palo obbliga il portiere del Torino a distendersi prodigiosamente.

70' – GOL DELL'ITALIA. Angolo di Grifo, sul secondo palo è ben appostato Belotti che, di testa, non perdona. 0-2.

77' – GOL DELL'ITALIA. Centro perfetto di El Shaarawy per Romagnoli, che si ritrova solo davanti al portiere e di testa non sbaglia. 0-3.

79' – El Shaarawy vicinissimo al poker: botta fortissima di controbalzo da pochi passi e grande respinta in angolo di Buchel.

82' – GOL DELL'ITALIA. Stupendo taglio in area di Cristante per El Shaarawy, che parte in posizione regolare e davanti a Buchel non perdona con l'esterno. 0-4.

92' – GOL DELL'ITALIA. Grande azione di Di Lorenzo, che dal fondo scodella benissimo per Belotti: colpo di testa ravvicinato e 0-5.

Il migliore

Belotti. Un animale d'area di rigore. Autore di un grande avvio di stagione, non si smentisce aggiungendo altre due reti a un bottino personale già di tutto rispetto.

Il peggiore

Kaufmann. Espulso all'andata, a Vaduz vive 90 minuti solo leggermente migliori, crollando nella ripresa e perdendosi Belotti in continuazione. Per lui e Hofer è una serata da incubo.

