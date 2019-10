L’Italia si qualifica a Euro 2020 se…Tutte le possibili combinazioni

L’Italia vuole qualificarsi agli Europei 2020 di calcio con tre giornate di anticipo, gli azzurri possono chiudere la pratica nel match contro la Grecia in programma sabato 12 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma. La nostra Nazionale, che per l’occasione vestirà la maglia verde simbolo del rinascimento e della linea giovane, ha tutte le carte in regola per chiudere definitivamente i conti di fronte al proprio pubblico senza dover rinviare la matematica certezza del pass ai prossimi incontri. I ragazzi del CT Roberto Mancini sono vicinissimi all’obiettivo, dopo aver infilato sei vittorie consecutive in altrettante partite disputate possono proseguire la propria striscia trionfale.

L’Italia deve assolutamente battere la Grecia se vuole qualificarsi agli Europei 2020 con largo anticipo ma non basta, c’è bisogno anche di almeno un concomitante risultato favorevole dagli altri campi: o la Finlandia perde in casa della Bosnia oppure l’Armenia non vince in casa del Liechtenstein. Di seguito tutte le combinazioni: l’Italia si qualifica agli Europei 2020 se…

L’ITALIA SI QUALIFICA AGLI EUROPEI 2020 SE…

– Batte la Grecia e la Finlandia perde contro la Bosnia

– Batte la Grecie e l’Armenia non vince contro il Liechtenstein.