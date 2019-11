Lukaku campione di generosità: comprati 5000 biglietti per persone malate di diabete e cancro

Una promessa è una promessa. Questo è il titolo di un famoso film di Natale e Romelu Lukaku mantiene la parola data dimostrandosi un campione in campo e anche fuori. Martedì 5000 persone saranno ospiti proprio dell’attaccante dell’Inter allo stadio per l’ultima gara del girone di qualificazione del Belgio contro Cipro, come riporta la Gazzetta dello Sport. Un regalo che lo stesso Lukaku aveva promesso una volta tagliato il traguardo dei 50 gol in nazionale.

Esattamente come aveva dichiarato subito dopo la doppietta di San Marino a ottobre, il belga ha provveduto all’acquisto di 5000 biglietti per il "Belgian Fan Club 1895" e per due organizzazioni di beneficenza a lui molto care: la "Diabetes Liga" e la "Kom op tegen Kanker", impegnate nella prevenzione e nella cura di malattie come il diabete e il cancro.

MIGLIORI BOMBER IN ATTIVITA' NAZIONALE GOL PRESENZE Cristiano Ronaldo Portogallo 99 164 Lionel Messi Argentina 69 137 Neymar Brasile 61 102 Luis Suarez Uruguay 58 112 Romelu Lukaku Belgio 52 84

Un gol molto importante che va ad aggiungersi alle 13 reti segnate sul terreno di gioco in tre mesi di Belgio (4) e Inter (9, tutte in campionato). Nella vittoria per 1-4 in Russia, Lukaku ha migliorato ulteriormente il suo primato nella classifica marcatori della storia del Belgio, toccando quota 52 con tanto di esultanza e dito in bocca per il piccolo Romeo, suo figlio, e la scritta "Mister 52".