tra poco il report completo...

Cronaca

A sorpresa è il Lussemburgo ad avere la prima occasione, ma il colpo di testa di Deville finisce a lato. Al 9’ la prima chance per Ronaldo che rientra sul sinistro, ma la sua conclusione non è irresistibile. I padroni di casa si rendono pericolosi dalle parti di Rui Patricio e prima della mezz’ora Gerson Rodrigues fallisce una clamorosa occasione sugli sviluppi di un corner. Al Portogallo serve vincere per qualificarsi e al 39’ arriva il gol dei lusitani con Bruno Fernandes, che controlla alla perfezione sul lancio di Bernardo Silva e supera Moris con un preciso destro.

Nel secondo tempo il Portogallo parte morbido e Gerson Rodrigues prova a spaventare Rui Patricio, ma il suo destro finisce alto sopra la traversa. Gli ospiti non spingono per trovare il raddoppio e Fernando Santos butta nella mischia João Moutinho e Diogo Jota per ravvivare la sua squadra. Al 79’ Cristiano Ronaldo ci prova su calcio di punizione dal limite, ma manda a lato. Qualche minuto più tardi ecco il 2-0, Bernardo Silva lancia per Jota che non riesce a calciare pulito, c’è la deviazione di Moris e il tap-in vincente di Ronaldo sulla linea di porta.

Il Tweet

Manca ancora un gol a Ronaldo...

La statistica

99 - I gol di Ronaldo in Nazionale, grazie alla rete col Lussemburgo, in 163 presenze (152 da titolare). Per lui anche 37 assist.

La classifica

Giocatore Nazionale Gol Ali DAEI Iran (1993-2006) 109 Cristiano RONALDO* Portogallo (2003-) 99 Ferenc PUSKÁS Ungheria (1945-1956) 84 Kinishige KAMAMOTO Giappone (1964-1977) 80 Godfrey CHITALU Zambia (1968-1980) 79

*ancora in attività

Tabellino

Lussemburgo-Portogallo 0-2

Lussemburgo (4-1-4-1): Moris; Jans, Chanot, L.Gerson, Carlson; Skenderovic; V.Thill (82' Joachim), Turpel (59’ O.Thill), Barreiro (74’ Sinani), G.Rodrigues; Deville. Ct: Luc Holtz

Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; Ricardo Pereira, José Fonte, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro; Bernardo Silva, Danilo Pereira, Pizzi (62’ João Moutinho); Bruno Fernandes (90’ Rúben Neves), André Silva (71’ Diogo Jota), Cristiano Ronaldo. Ct: Fernando Santos

Marcatori: 39’ Bruno Fernandes (P), 86’ Cristiano Ronaldo (P)

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna)

Ammoniti: 7’ Deville, 16’ Chanot, 70’ Bernardo Silva

Espulsi: nessuno