Mancini: "Dovevamo riportare entusiamo per la Nazionale, lo abbiamo fatto con il gioco"

Dopo la vittoria sulla Finlandia per 2-0, l’Italia giocherà ancora “in casa” per il match contro il Liechtenstein. Al Tardini l’imperativo sarà quello di vincere per mettere subito fine in cascina nel gruppo che vede anche la presenza di Grecia e Bosnia. Attesi qualche cambio a Parma, con Romagnoli e Quagliarella che partiranno subito titolari.

" Questa squadra inizia ad avere una vera identità perché cominciamo ad avere un po’ di partite giocate assieme. Noi abbiamo il nostro gioco che ci deve accompagnare sino agli Europei. Siamo felici, volevamo riportare entusiasmo, potevamo farlo solo con la qualità del gioco e della squadra. Dobbiamo lavorare tanto per migliorare, far affezionare tante persone alla Nazionale. Su Arrigo... Ha sbagliato con 24 anni di ritardo. Lui ha cambiato il calcio in Italia, fa piacere "

Contro il Liechtenstein non sono ammessi cali di tensione

" Contro il Liechtenstein dobbiamo essere più aggressivi e fare subito risultato per non rischiare di innervosirci. Ma nulla è scontato. E poi il Liechtenstein ha un allenatore di esperienza che conosce bene il calcio, forse si chiuderanno un po' e noi dovremo essere bravi a trovare gli spazi. Pochi gol? Una squadra ha una vera identità quando riesce ad affrontare ogni partita con la stessa concentrazione. Tutte le partite vanno giocate, basti pensare a Brasile-Panama "

Qualche cambio rispetto al 2-0 contro la Finlandia

" Qualcosa cambieremo rispetto alla gara di Udine. Tre o quattro giocatori se non qualcosa di più, ma deciderò dopo l'allenamento perché devo valutare le condizioni fisiche dei ragazzi "

Quagliarella sarà titolare

" Non ho ancora scelto la formazione, ma Quagliarella non è un giocatore a gettone. Merita di stare qua. Nella sua carriera ha sempre dimostrato di saper giocare a calcio, è da tanto in Nazionale ed è rientrato perché noi dobbiamo qualificarci e abbiamo bisogno del capocannoniere del campionato. Con la Finlandia ha avuto due occasioni importanti, ma è anche entrato in un momento particolare della partita. Sensi? Non è l'unica alternativa, Verratti può fare il ruolo di Jorginho. Non credo avremo problemi "

Poi il commento di Bonucci, il vice capitano della Nazionale, su Moise Kean

" Moise è rimasto con noi, aveva parlato con Chiellini e poi l'ho fatto io. Quando ti alleni con Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, diventi più forte più velocemente. Spero che riesca ad attutire la pressione con grandi risposte, con i gol e prestazioni. Ha 18 anni, così sbaglia qualcosina, ma fa parte della crescita, l'importante è che siano cose piccole e limitate. Sta capendo come si sta all'interno di un gruppo, e sta capendo le regole "