Mancini: "Due anni fa la disfatta con la Svezia? È il calcio, ma siamo stati bravi a ripartire"

Tanta felicità e un filo di emozione per Roberto Mancini che, contro la Bosnia, ha colto la sua 10a vittoria consecutiva da ct della Nazionale superando un mostro sacro come Vittorio Pozzo. Poi qualche indicazione sul futuro dell’Italia e sulle possibile scelte in vista dell’Europeo.

" Dieci vittorie consecutive? Ci fa piacere, siamo felici. Ottima Italia, e la partita non era semplice perché loro non avevano nulla da perdere. Abbiamo giocato bene e messo la gara subito sul binario giusto "

Due anni fa la disfatta con la Svezia?

" Questo è il calcio. A volte ci sono dei risultati inaspettati anche quando una squadra non lo merita. Sono stati bravi i ragazzi, si sono trovati subito bene. Tecnicamente abbiamo cercato di impostare un lavoro diverso. Le cose stanno andando bene "

Belotti o Immobile?

" Belotti o Immobile, chi gioca deve fare bene. Speriamo che continuino a segnare. Insigne? Hanno giocato tutti bene, altrimenti non si vince qua per 3-0 "

Perché Tonali e non Zaniolo?

" È andato benissimo. È stato preferito perché il ct della Bosnia ci limitava i cambi sul campo. Non è Verratti, ma ha caratteristiche simile mentre Zaniolo in questo momento è abituato a giocare in un altro ruolo "

C’è un piccolo difetto?

" Negli ultimi 15 minuti abbiamo giocato troppo indietro, difendendo bassi subentra la stanchezza e in quel momento si può riaprire la partita "