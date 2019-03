Mancini: "Importante fare molti gol, con Bosnia e Grecia sfide fondamentali"

Un 6-0 fa sempre piacere, al di là dell'avversario. Roberto Mancini è soddisfatto e fiducioso per il netto successo dell'Italia contro il Liechtenstein, sia per il risultato che per l'atteggiamento.

" Abbiamo affrontato bene il match, era importante fare molti gol. La concentrazione era importante, il risultato non era in discussione ma la prestazione doveva esserci. Bisogna sempre interpretare le gare così: fare gol, creare azioni. Viverla come fosse una partita vera, anche se questa volta abbiamo incontrato un avversario più debole del solito. Contro Bosnia e Grecia giocheremo partite fondamentali per il prosieguo del cammino di qualificazione. Spero che gli esordienti restino a lungo nel gruppo, sarebbe il segnale che cerco. Balotelli? Non deve restarci male, purtroppo non si può piacere a tutti "

Nel post gara ha parlato anche Marco Verratti, autore del gol del momentaneo 2-0.

" Oltre al risultato è arrivata la prestazione, sono felice di questo. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale ci siamo detti di dover riportare entusiasmo nel gruppo e tra la gente. Sono felicissimo per il gol ma più per la vittoria. La Francia è quella che è adesso anche perché è passata da un percorso di ricostruzione "