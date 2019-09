Mancini: "Le partite semplici ormai non ci sono più. Con la Finlandia Sensi sostituirà Verratti"

Il timore espresso dal navigato Mancini alla vigilia era autentica e non una semplice boutade. Per l'Italia ripartire e rimettere la spina a settembre nasconde sempre insidie e inopinati blackout e la Nazionale ha confermato questa 'regola' faticando non poco per superare l'Armenia e cancellare quello che alla vigilia è sembrato essere un cattivo presagio. Pur soffrendo oltremodo contro un’avversario ridotto in 10 uomini per oltre un tempo, il successo in terra armena garantisce all'Italia di proseguire a punteggio pieno (cinque vittorie su cinque) la sua corsa verso Euro 2020. Domenica contro la Finlandia a Tampere serviranno altri tre punti per avere tra un mese all'Olimpico di Roma contro la Grecia l'opportunità matematica di conquistare il pass per la competizione continentale.

Roberto Mancini (Allenatore Italia)

" Avevo detto che sarebbe stata una partita difficile. Le partite facili non esistono più. Non abbiamo iniziato bene, abbiamo concesso il gol, poi ci siamo ripresi e potevamo chiudere già il primo tempo in vantaggio. L’espulsione ci ha anche un po’ penalizzato perché giocando in 10 hanno chiuso tutti gli spazi, difendendo tutto il secondo tempo. Non siamo presuntuosi, le difficoltà oggi c’erano, le abbiamo detto ieri. Quando ci troviamo dopo quattro mesi, la prima partita, a settembre, dopo sole due giornate di campionato le difficoltà ci sono. Una squadra dove ci sono molti giocatori che fisicamente ci erano superiori visto che sono a metà campionato. Bernardeschi e Chiesa poco brillanti? Bernardeschi non ha mai giocato, Chiesa ha avuto un inizio un po’ travagliato. Questa deve essere la nostra mentalità, a rischio di prendere qualche contropiede. Verratti? Sembrava fosse l'unico che non centrasse nulla. Ora non ho visto bene. Giocherà Sensi. "

Lorenzo Pellegrini (Centrocampista Italia)

" Una serata bella soprattutto perchè abbiamo vinto una partita non semplice. Loro sono una squadra ostica, era importante vincere. Lo spero perchè giocare in Nazionale è un grande onore. Ogni giocatore spera di giocare sempre, io mi metto a disposizione. Questo ruolo penso di poterlo fare, mi servire un po’ di tempo per imparare i movimenti. Il battibecco con Sensi per la punizione? Abbiamo chiarito con Stefano. E’ normale che quando ci sia una punizione dal limite ci sono diversi giocatori che la vogliono battere. Io mi sono procurato il calcio di punzone e volevo batterlo poi ci siamo subito chiariti. "

Andrea Belotti (Attaccante Italia)

" Per me la Nazionale è qualcosa di importante. Siamo tutti onorati ad essere qui e scalare questa classifica è importante per me e non voglio fermarmi. Io sono contento di come sta andando per ora il campionato e questa qualificazione all’Europeo. Io devo fare tutto quello che mi chiede il mister e quando mi viene data la possibilità devo fare bene. Il 9 è sempre stato il mio numero. E' stato un inizio difficile visto le condizioni del campo non ottimale. Loro hanno una condizione migliore e nei primi quindici minuti abbiamo sofferto un po'. Piano piano siamo usciti abbiamo preso il pallino del gioco e dopo il vantaggio ci siamo sbloccati una po’ tutti. E’ vero ho sbagliato in entrambi i casi: nel primo caso l'ho strozzata troppo mentre nel secondo non mi sono fatto trovare preparato. "