Mancini: "Pellegrini? Potrà partire a centrocampo; Finlandia avversario tosto"

" La Finlandia dice che vuole fare l'impresa? Sicuramente hanno una condizione migliore, stanno facendo bene, non subiscono gol in questo stadio da molte partite. È una squadra quadrata, compatta. Sarà una partita molto difficile. Ma siamo venuti qui per vincere, come lo vogliono loro lo vogliamo noi. Sarà una partita sicuramente tosta, vedremo chi avrà la meglio "

Così Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, alla vigilia della sfida in casa della Finlandia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Il tecnico non ha voluto dare indicazioni di formazione: "Aspetto l'allenamento di oggi e la rifinitura di domattina per vedere le condizioni. Faremo sicuramente dei cambi, qualche giocatore stanco c'è. E' ancora tutto da vedere", ha chiarito in conferenza stampa. "Pellegrini? Ci sono possibilità che possa giocare in mezzo, probabilmente, più che in avanti", ha sottolineato il ct.

" L'attacco? Vale lo stesso discorso, vediamo come stanno Belotti, Chiesa e Bernardeschi. Siamo ad inizio stagione, i giocatori non sono al meglio, disputare due partite in due giorni con due viaggi è abbastanza pesante. Ora segniamo con più continuità? E' vero, ma la cosa strana era prima, creavamo diverse occasioni senza fare gol. Se possiamo continuare a farne, è meglio "

"Questa gara per ora è sicuramente la più difficile, arriva in un momento delicato per la Nazionale perché siamo all'inizio della stagione", ha continuato Mancini. "La Finlandia sta facendo benissimo nel gruppo, sta meritando il secondo posto e ha la possibilità di qualificarsi”. Il ct ha poi speso parole di elogio per Emerson Palmieri: "E' migliorato molto, ma era un buon giocatore già quando era a Roma”. E ha commentato le sbavature difensive viste nel match in Armenia: “Abbiamo concesso poco, giusto un paio di contropiede. Quando si gioca dopo tanti mesi ci possono essere degli errori di posizione”.

Vincere in Finlandia spianerebbe agli azzurri la strada verso l'Europeo: la qualificazione "ci darebbe la possibilità di provare qualche ragazzo di qualità, che potrebbe tornarci utile in futuro. Poi dovremmo vincere ugualmente per il ranking e per il sorteggio del Mondiale”, ha sottolineato Mancini.