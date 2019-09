Mancini: "Zaniolo? Non è la prima volta che sbaglia, deve imparare a comportarsi bene"

Su Zaniolo e Kean

" Sicuramente mi faranno più comodo in avanti. A me non piace lasciare a casa per punire, però son giovani e spero che serva loro per il futuro. Se meriteranno li chiameremo ma devono imparare che devono comportarsi per bene. Un professionista deve essere sempre esemplare. Ora non cominciamo a dire che se perdiamo è perché manca Zaniolo. Non bastano 5 partite per essere un campione. Bisogna lavorare tanto e deve capire che quello che ha avuto gli è arrivato all'improvviso. Non ha fatto nulla di grave ma siccome non è la prima volta è bene che impari. "

"A me non piace fare queste cose, lasciare a casa e punirli, è anche vero che sono giovani. Abbiamo dato loro una grande possibilità, spero serva a loro per il futuro, poi se meriteranno li chiameremo". Lo ha detto il ct della nazionale Roberto Mancini in conferenza stampa in vista degli impegni contro Armenia e Finlandia validi per la qualificazioni a Euro 2020 a proposito delle esclusioni di Kean e Zaniolo. "Devono imparare a comportarsi bene, un professionista deve essere serio sempre - ha proseguito - Zaniolo? Non è che vinciamo o perdiamo perché manca Zaniolo, come gli ha detto Totti deve crescere, non bastano 5 partite per essere un campione, bisogna lavorare tanto. E' un ragazzo giovane, deve capire quello che ha avuto, non è così grave quello che ha fatto ma siccome non è la prima volta è anche giusto che capisca. Poi non ha fatto niente di particolare".

Su Mihajlovic

"Ho sentito Sinisa, l'ho sentito spesso ultimamente. Mi sembra stia già molto meglio, sembra che tutto vada per il verso giusto". Lo ha detto il ct della nazionale Roberto Mancini a proposito delle condizioni di salute del suo amico ed ex compagno di squadra. "Questo mi rende felice e rende felice tutti quelli che gli vogliono bene", ha aggiunto in conferenza stampa in vista delle partite con Armenia e Finlandia valide per la qualificazione a Euro 2020.

Sul razzismo

"Purtroppo c'è sempre qualcuno che sbaglia, la speranza nostra è che prima o poi queste cose finiscano. Succede in Italia, in Inghilterra, in Francia. Le persone intelligenti purtroppo ci sono". Lo ha detto Mancini a proposito dei cori razzisti che ha denunciato Romelu Lukaku ieri nel match tra Cagliari e Inter. "Le sue parole? Ha ragione siamo nel 2019 e quei tempi dovrebbero essere passati - ha proseguito in conferenza stampa in vista degli impegni contro Armenia e Finlandia - Io credo che la maggior parte delle persone capisca e stia cercando di far il meglio possibile per migliorare questa situazione, quelli che sbagliano oggi forse diminuiranno col tempo ma ci saranno sempre quelli che lo faranno, c'è poco da fare".