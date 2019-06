Mbappé brucia le tappe: 100 gol in carriera prima di CR7 e Messi

Continua a polverizzare record Kylian Mbappé che, nella gara di qualificazione a Euro 2020 contro l’Andorra – vinta dalla Francia per 4-0 – ha siglato il suo centesimo gol in carriera in 180 presenze. Sono 13 realizzati con la casacca de Les Bleus, 27 reti con il Monaco e 60 con il Paris Saint-Germain.

L’attaccante classe ’98 ha raggiunto questo storico traguardo alla “veneranda” età di 20 anni e 173 giorni, addirittura quasi due anni prima rispetto agli dei del calcio Messi e Cristiano Ronaldo. L’attuale numero 7 della Juventus toccò quota 100 a quasi 23 anni (22 anni e 356 giorni) mentre La Pulce ha festeggiato la tripla cifra a 22 anni e 97 giorni.