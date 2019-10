Nazionale, dopo il semaforo 'verde': storici sono i numeri, non ancora il resto

Storici sono i numeri - sette vittorie su sette, qualificati e primi del gruppo con tre turni di anticipo - non ancora il resto. Fallire l’accesso alla fase finale dell’Europeo, in condizioni oggettivamente così agevoli, sarebbe stato un delitto più grave di quello, «mondiale», commesso dalla banda di Gian Piero Ventura.

A Roberto Mancini dobbiamo un merito. Riguarda il futuro: aver trasformato, in un panorama senza più squadroni in fuga, l’angoscia di un buco nero nel fascino di un punto interrogativo. Ci potranno essere Nazionali più forti - e sulla carta ci sono: la Francia, per esempio - ma non siamo più staccati dal convoglio. Siamo tornati, a pieno titolo, vagone.

In un Olimpico da notti magiche, il popolo ha avuto - dai verdi - il risultato che voleva, non il gioco che sperava. Il gioco, quello, gli sportivi l’avevano stappato in altre occasioni: in Polonia, nella rimonta contro la Bosnia. Non è stata, in generale, un’impresa: è stato un lavoro ben fatto, al netto di avversari che potranno agitare la libido delle edicole, non certo i piani e il realismo del ct. Poi, come ha ribadito anche il macchinoso 2-0 agli avanzi della Grecia, sono i singoli che vanno in campo e lì la musica cambia o non cambia a seconda del talento e dello spirito. Il talento non è più quello delle generazioni dorate, lo spirito sì (o almeno sembra).

Non una grande Italia, a essere sinceri, e neppure, di conseguenza, una gran partita. Il catenaccio ellenico ha riproposto, lontano dall’enfasi del mito, l’assedio delle Termopili, con nessun Leonida fra i pretoriani di John Van’t Schip e nessun Serse fra i persiani d’Italia. Non solo: in un paio di contropiede, e su un angolo, abbiamo addirittura rischiato. Nel primo episodio, bravo Gigio Donnarumma.

Per un tempo si è girato attorno alle trincee, un po’ assalitori e un po’ turisti, con il dribbling timido di Leonardo Spinazzola unico grimaldello. Meglio, senza però esagerare, la ripresa, quando la stoffa individuale ha scavato la differenza. Penso all’azione fra Marco Verratti e Lorenzo Insigne che ha propiziato il penalty di Jorginho (per braccio, netto, di Andreas Bouchalakis); penso a Federico Bernardeschi, al raddoppio carambolato (su Dimitris Giannoulis), a un bel lancio per Insigne e a un contributo che, nel viscerale braccio di ferro tra quantità e qualità, ha permesso di assorbire l’infortunio dell’altro Federico, Chiesa, senza ambigui processi alle intenzioni.

Immagino che fin da domani, in Liechtenstein, Mancini allargherà il bacino di esplorazione, nella speranza che la base cresca e qualcuno esploda. Non bisogna dimenticare che abbiamo un centrocampo molto tecnico ma poco fisico, e che l’euro-cannoniere degli azzurri non è un centravanti, è Jorginho con tre rigori. Ecco: sarebbe il caso che Ciro Immobile e Andrea Belotti salissero di livello. A meno che Mario Balotelli eccetera eccetera.

