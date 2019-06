" Non entriamo neanche nel merito dell'intervista che ha rilasciato Balotelli a 'Canal Plus', ho parlato con lui e gli ho spiegato le motivazioni della sua esclusione: ha tempo per rientrare, è solo una questione tecnica, viste le qualità che ha, dipende solo da lui. Sa che non deve farsi espellere e puntualmente si è fatto espellere e ha preso 4 giornate di squalifica. "

Non ha usato mezzi termini il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, nel corso della conferenza stampa al centro tecnico federale di Coverciano, dove gli Azzurri hanno iniziato la preparazione in vista del doppio impegno delle qualificazioni all'Europeo del 2020, sabato 8 giugno ad Atene contro la Grecia e martedì 11 giugno a Torino contro la Bosnia.

Italia, Nazionale, Roberto Mancini e Mario Balotelli (Getty Images)Getty Images

Mancini, che evidentemente non ha preso benissimo le parole rilasciate dallo stesso centravanti del Marsiglia sulle presunte ragioni dell'esclusione dalla Nazionale ("forse, per come vanno le cose in Italia in questo periodo, non sono solo motivi tecnici"), Mancini ha aggiunto:

" Balotelli ha le qualità per giocare anche sotto tono ed essere al livello della partita. Lo conosco bene e a 29 anni può fare molto di più di quello che sta facendo. Se giocasse al 100% farebbe 4 gol a partita. Si accontenta di giocare a un livello basso. "