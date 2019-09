Nazionale quasi "europea" tra rivali fragili, arbitri generosi e il timbro di Mancini

Chissà cosa avrebbe scritto Gianni Brera, di cui proprio ieri abbiamo ricordato e celebrato il centenario della nascita, di "nanone" Sensi, geometria mobile per un tempo e poi tanto "ciolla" da propiziare il rigore del pari. E di un portiere di nome Hradecky, quasi la stessa grafia del famoso generale al quale il Sommo dedicò motagne di cartelle.

E, più in generale, di questa Nazionale manciniana che ha vinto anche a Tampere, dopo Yerevan: e ha vinto di puro attacco, cercando di adeguare gli alluci alle idee, non sempre riuscendoci ma sempre provandoci.

E così sono sei su sei, e ormai l’Europeo è dietro la sfida con la fu-Grecia, il 12 ottobre a Roma. Per carità: nella classifica Fifa l’Italia occupa il 16° posto, la Finlandia il 57° e l’Armenia, liquidata giovedì scorso, il 98°. Piano, dunque, con lo champagne. Non siamo giganti, non siamo nani. Abbiamo bisogno di esami più ardui per pesare il valore assoluto di una rosa che la zavorra della propaganda ha spesso adulterato. Settembre, però, è mese ambiguo: ci si mette in viaggio quando molti avversari lo sono già da un pezzo. Gli arbitri, in compenso, ci hanno baciato i tabellini: penso al rosso di Karapetyan (a proposito: Bonucci, occhio a certe cadute di stile; Bonucci, il capitano) e al mani-comio del penalty di Jorginho.

Se in Armenia avevamo sofferto anche con l’uomo in più, questa volta non abbiamo ballato quasi mai, se non a ridosso del rigore sciaguratamente regalato. Torniamo da questa doppia trasferta in pace con noi stessi. Cinque cambi fra la prima e la seconda partita, la Finlandia veniva da quattro successi, Immobile non segnava da due anni, insomma: la mentalità di aggredire è ormai un marchio di fabbrica, e il capo fabbrica è il ct.

Mi è piaciuto Sensi, anche se calato, è cresciuto Barella, Chiesa ha corso e crossato meglio (sua la parabola dell’1-0) e la difesa - con tre centrali, addirittura: Izzo, Bonucci, Acerbi - ha corso rischi molto, molto relativi. Il senza voto di Donnarumma ne è l’esempio più lampante.

La staffetta tra Immobile e Belotti ha pompato quel minimo di benzina in grado di ripristinare le distanze. I finnici hanno sempre giocato per il pari; noi, al di là dei modici scossoni dovuti al fattore campo, sempre per la vittoria: lo documenta persino il possesso-palla, schiacciante, dettaglio che manda in brodo di giuggiole i topi d’archivio. L’infortunio di Emerson, tra i più brillanti in Armenia, è stato assorbito in scioltezza, lo stesso dicasi della squalifica di Verratti, sostituito da Sensi. D’accordo, a voler essere pignoli sono tre gare che prendiamo gol, dopo che per sei non ne avevamo beccato mezzo. Sotto porta, inoltre, continuiamo a essere poco lucidi, e a ogni errore corrisponde un codice rosso. Nessuno è perfetto, non solo nell’epilogo di "A qualcuno piace caldo".

Il leader, per adesso, è Mancini. Tutti lo seguono, fedeli e felici. Ne saltasse fuori uno in campo, saremmo a cavallo. Le vostre considerazioni?