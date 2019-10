Pugni alzati, testa bassa, piedi scalzi di fronte a 400 milioni di telespettatori. Ci sono gesti che segnano la storia, non solo dello sport. Tommie Smith e John Carlos allo stadio Olimpico di Città del Messico, il 16 ottobre 1968, arrivano rispettivamente primo e terzo nella finale dei 200 metri piani. Smith stabilisce il nuovo record del mondo, con 19,83 secondi, malgrado un tendine infortunato e gli ultimi 10 metri corsi alzando le braccia. Carlos, con i suoi 20,10 secondi, arriva dietro l’australiano Peter Norman.

Video - 16 ottobre 1968: il pugno chiuso di Tommie Smith e John Carlos segna le Olimpiadi del 1968 00:50

Con le medaglie al collo Smith e Carlos si girano verso la bandiera americana e attendono l’inizio dell’inno. I pugni chiusi avvolti dai guanti neri, nell’immagine immortalata da John Dominis, diventano un simbolo del Novecento e della lotta per i diritti civili, in particolare degli afroamericani. In realtà, salito sul podio, Carlos si accorge di aver dimenticato i guanti neri. L'australiano allora suggerisce di usare un guanto a testa, motivo per il quale uno alza il braccio destro e l'altro il sinistro. Per questa ragione anche Norman, che si unisce alla protesta indossando una spilla, verrà osteggiato dalla sua federazione (venendo escluso dalle Olimpiadi del 1972), ma tra i tre nasce una grande amicizia tanto che al suo funerale, nel 2006, Smith e Carlos trasporteranno la bara.

Tommie Smith e John Carlos trasportano la bara di Peter Norman al suo funerale nel 2006Eurosport

Smith e Carlos ricevono critiche, minacce e intimidazioni al loro ritorno negli Stati Uniti, Norman viene accolto dagli insulti in Australia. Per loro dire addio alla carriera è un piccolo prezzo da pagare. Sei mesi prima viene assassinato Martin Luther King, poi toccherà a Robert Kennedy. Siamo all'apice della battaglia per i diritti civili. Sono passati 51 anni ma il razzismo è sempre un tema d’attualità e il mondo dello sport è un contenitore fedele. In Bulgaria-Inghilterra i cori indirizzati a Sterling sono stati minimizzati dal ct di casa ma il capo della Federazione bulgara si è dimesso e la UEFA ha aperto un procedimento. È sufficiente dare un’occhiata al nostro orticello per renderci conto di quanto sia presente questa piaga: Lukaku a Cagliari, Kessie a Verona, Dalbert a Parma, metà della Curva Nord della Lazio chiusa per i cori nel match d'Europa League contro il Rennes. E ci limitiamo solo ai fatti più recenti.

Un altro esempio fresco è la presa di posizione del Pescara Calcio nei confronti di un suo tifoso. Una scelta ammirevole ripresa da tutti, in primis dai nostri dirigenti. Il rischio di farsi ammaliare, però, esiste perché la lotta al razzismo si sta trasformando in propaganda social, in una moda per sbandierare il proprio sdegno grazie ai potenti mezzi di diffusione di cui disponiamo. I nostri dirigenti, le persone che sono chiamate a decidere nella stanza dei bottoni, sono gli stessi che non adottano nessuna sanzione per i cori contro Kessie a Verona e Lukaku (dopo il supplemento di indagine) a Cagliari. Episodi non ritenuti sufficienti dal Giudice Sportivo per intervenire nonostante la recidività di certe tifoserie in determinati stadi.

Celebriamo ricorrenze, sprechiamo parole (anche in questo articolo), vediamo slogan 'Respect' sbeffeggiati in 'No respect' ma le stesse persone che s'indignano rimandano le pene esemplari al prossimo episodio. In questo modo, si dà ragione a chi ritiene che lo stadio faccia da contenitore ai comportamenti più beceri, comportamenti che tuttavia non vengono replicati nella vita di tutti i giorni. Come dire: si può essere razzisti allo stadio, ma finisce lì, lo "sfogo" dura il tempo della partita. Sappiamo tutti che non è così perché il razzismo nel nostro Paese esiste eccome e basterebbe dare uno sguardo alla politica. In questa sede ve lo risparmiamo. Ci sarebbero anche i mezzi tecnologici per individuare i colpevoli e lasciarli fuori dai nostri stadi per sempre. Forse a qualcuno non conviene, forse vince la logica ipocrita e ricattatoria. E non preoccupatevi che quando un atleta di colore della nostra squadra o dell’Italia ci farà vincere un trofeo, magari un oro alle Olimpiadi, a quel punto sarà il più italiano di tutti.