Non sarà certo un pareggio in Norvegia a mettere in discussione la qualificazione a Euro 2020 dalla Spagna, certo le furie rosse sono costrette a masticare amaro a Oslo dove, all'Ullevål Stadion erano convinte di portare a casa la settima vittoria su sette partite disputate nel gruppo F, forti della rete a inizio ripresa di Saul. Un'uscita mal calcolata di Kepa su Elabdellaoui ha regalato un calcio di rigore con cui gli scandinavi hanno blindato (con l'attaccante del Bournemouth Joshua King) il punteggio sull'1-1. A tre turni dal termine del raggruppamento (e in considerazione della vittoria per 4-0 della Svezia a Malta e del 3-0 della Romania in quel di Torshavn), questa la classifica parziale: Spagna punti 19; Svezia 14; Romania 13; Norvegia 10; Malta 3; Far Oer 0.

EM-Qualifikation: Norwegen - SpanienGetty Images

Il tabellino

NORVEGIA-SPAGNA 1-1

Norvegia (4-2-3-1): Jarstein; Elbadellaoui, Ajer, Nordtviet (30' Hovland), Alesaami; Berge, Henriksen (83' Johnsen); Johanssen (63' Sørloth), Selnæs, Ødegaard; King. Ct: Lagerbäck.

Spagna (4-3-3): Kepa Arrizabalaga; Navas, Ramos, Albiol, Bernat (88' Martinez); Busquets, Fabian Ruiz, Saul; Ceballos (64' Cazorla), Rodrigo, Oyarzabal (78' Rodri). Ct: R. Moreno.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

Gol: 47' Saul (S), 94' rig. King (N).

Assist: Busquets (S, 0-1).

Note - Recupero: 2+4. Ammoniti: Rodrigo, King, Busquets, Ramos, Fabian Ruiz. Kepa Arrizabalaga.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

16' - SPAGNA INSIDIOSA CON NAVAS! Tiro-cross rasoterrra dalla destra: Rodrigo, per un soffio, non arriva al tap in vincente.

22' - NORVEGIA CON LO SPETTACOLO! Cross di rabona, addirittura, di Elabdellaoui dalla destra: il colpo di testa di Joshua King, tuttavia, risulta troppo debole per impensierire Kepa.

39' - ELABDELLAOUI! Il terzino destro norvegese si ritrova tra i piedi il pallone a due passi dalla porta: la conclusione, tuttavia, viene fermata da Kepa.

47' - GOL DELLA SPAGNA CON SAUL! Il centrocampista dell'Atletico Madrid scaraventa in fondo al sacco, di prima intenzione e da fuori area, un pallone inizialmente disimpegnato dalla difesa norvegese e poi appoggiatogli da Busquets: 1-0 Spagna e nulla da fare per Jarstein!

La joie des Espagnols face à la NorvègeGetty Images

48' - SUBITO LA REAZIONE DELLA NORVEGIA CON KING! Colpo di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con palla che termina di poco a lato.

67' - TRAVERSA DI FABIAN RUIZ! Sinistro a giro da fuori area del centrocampista del Napoli: la palla scheggia il legno più alto.

72' - LA NORVEGIA SFIORA IL PARI! Bell'appoggio di testa di Sørloth per l'accorrente Selnæs, il cui rasoterra potente, dal cuore dell'area, viene respinto in angolo dal provvidenziale intervento di Saul.

79' - KING! Pericolosissimo l'attaccante norvegese del Bournemouth, che scappa in velocità a Raul Albiol e conclude col destro: palla di poco alta sopra la traversa.

KingEurosport

90'+4 - GOL DELLA NORVEGIA CON KING SU CALCIO DI RIGORE! Penalty assegnato per un'uscita sconsiderata, in piena area, di Kepa su Elabdellaou: dal dischetto, Joshua King spiazza il portiere del Chelsea e fa 1-1!

Joshua KingEurosport

Il migliore

Elabdellaoui. Il terzino destro dell'Olympiacos corre a perdifiato lungo la fascia di competenza, credendoci fino all'ultimo e conquistando, al 92', il calcio di rigore che porta all'insperato pari norvegese.

Dani Ceballos (España) y Omar Elabdellaoui (Noruega)Getty Images

Il peggiore

Kepa Arrizabalaga. Uscita davvero avventata, quella che ha portato all'assegnazione del penalty alla formazione avversaria. Episodio che pesa tantissimo.

