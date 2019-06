Perisic trascina la Croazia alla vittoria con il Galles; altra sconfitta per l'Albania di Reja

Azerbaigian-Ungheria 1-3 (18' e 53' Orban; 69' Madatov; 71' Holman)

A Baku è l’Ungheria ad imporsi grazie alla doppietta di Orban che segna con due colpi di testa al 18’ e al 53’ sugli sviluppi di calci piazzati. Madatov prova a riaprire il match con un gol in tap-in, ma due minuti più tardi arriva il 3-1 di Holman che chiude i giochi. Ungheria che resta così in testa a pari punti con la Croazia.

Croazia-Galles 2-1 (17' aut. Lawrence, 48' Perisić; 77' D.Brooks)

Seconda vittoria in tre gare per la Croazia di Dalić che supera il Galles di Bale per 2-1. Il match si apre con l’autorete di Lawrence che beffa il suo portiere sul tiro cross di Perisić dopo 17 minuti. In avvio di secondo tempo è ancora Perisić a timbrare il cartellino, dopo un errore della difesa gallese. Nel finale prova a riaprirla Brooks con una conclusione da fuori area che non lascia scampo a Livaković.

Islanda-Albania 1-0 (22' Gudmundsson)

Dopo il ko con la Francia, l’Islanda torna alla vittroria superando per 1-0 l’Albania, trovando tre punti importanti per la corsa alla qualificazione agli Europei. La rete del vantaggio arriva al 22’ con il numero di Gudmundsson che dribbla l’intera difesa albanese prima di superare Berisha per l’1-0. Due sconfitte su tre per la Nazionale di Edy Reja.