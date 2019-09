Poker Spagna, Ramos da record di presenze; Grecia, solo pari con il Liechtenstein

Tre le altre partite giocate in serata, valide per le qualificazioni a Euro 2020. Nel girone dell'Italia, la Grecia non va oltre l'1-1 in casa contro il Liechtenstein: di Masounas al 33' e Salanovic all'85' le reti. Greci ormai fuori dai giochi qualificazione. Nel Gruppo F, a Gijón la Spagna supera per 4-0 le isole Far Oer e blinda la qualificazione. Per le Furie Rosse a segno Rodrigo al 13' e 50', Alcacer al 90' e 93'.

Con la partita di stasera Sergio Ramos eguaglia Iker Casillas per numero di presenze in nazionale, con 167. Nell'altra partita del girone, 1-1 nel derby scandinavo fra Svezia e Norvegia: ospiti in vantaggio al 45' con Johansen, il pareggio svedese di Forsberg al 60'. Nella classifica del girone, Spagna saldamente al comando con 18 punti davanti alla Svezia con 11 e la Romania con 10.