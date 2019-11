Nella penultima giornata del gruppo B di qualificazione a Euro 2020, il Portogallo rinsalda il secondo posto con un netto 6-0 sul fanalino di coda Lituania. Gara senza storia e caratterizzata da una super tripletta di un Cristiano Ronaldo in forma smagliante e che si porta a quota 98 centri con la maglia della nazionale lusitana, accantonando le polemiche di casa Juventus. Le altre reti portano le firme di Pizzi, Paciência e Bernardo Silva. La Serbia, che resta 3a, vince col brivido (3-2) contro il Lussemburgo. Nell'ultimo turno, le partite Lussemburgo-Portogallo e Ucraina (già qualificata)-Serbia. Per una classifica che recita: Ucraina punti 19; Portogallo 14; Serbia 13; Lussemburgo 4; Lituania 1. La Serbia, in caso di terzo posto, parteciperà ai playoff per gli ultimi 4 posti a Euro 2020 in qualità vincitrice del proprio gironcino di Nations League.

Bernardo Silva félicite Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé face à la LituanieGetty Images

Il tabellino

PORTOGALLO-LITUANIA 6-0

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Ricardo Pereira, Fonte, Dias, Mario Rui; Pizzi, Ruben Neves, Bruno Fernandes (72' João Moutinho); Bernardo Silva (66' Bruma), Paciência, Cristiano Ronaldo (83' Jota). Ct: Fernando Santos.

Lituania (4-3-2-1): Setkus; Mikoliunas, Palionis, Girdvainis, Andriuskevicius; Slivka, Simkus, Kuklys (57' Matulevicius); Novikovas, Golubickas (72' Lasickas); Cernych (81' Kazlauskas). Ct: Urbonas.

Arbitro: Ruddy Buquet (Francia).

Gol: 7' rig., 21' e 65' Cristiano Ronaldo (P), 52' Pizzi (P), 56' Paciência (P), 63' Bernardo Silva (P).

Assist: Paciência (P, 2-0), Bruno Fernandes (P, 3-0), Ricardo Pereira (P, 5-0), Bernardo Silva (P, 6-0).

Note - Recupero: 0+3. Ammoniti: Palionis, Mikoliunas.

Seguono aggiornamenti...