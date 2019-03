Dopo lo 0-0 con l'Ucraina all'esordio arriva un altro pareggio a Lisbona per il Portogallo campione d'Europa in carica, bloccato sull'1-1 dalla Serbia nella seconda giornata del Girone B di qualificazione a Euro 2020. Subito sotto per una rete di Tadic su rigore, i lusitani sono costretti a fare a meno di Cristiano Ronaldo (infortunato e costretto a uscire alla mezz'ora) ma trovano il pari al 42' con una prodezza di Danilo. Ripresa a senso unico, ma la Serbia si difende e difende un risultato prezioso.

Tadic - Portogallo-Serbia - Qualificazioni Euro 2020 - Getty ImagesGetty Images

La cronaca

Primo tempo senza un attimo di respiro. Al primo affondo la Serbia passa in vantaggio: Gacinovic si presenta a tu per tu con Rui Patricio che lo stende con un'uscita goffa. Marciniak non ha dubbi e indica il dischetto del rigore: dagli undici metri Tadic trasforma con un piattone nell'angolino basso. Rabbiosa la reazione del Portogallo: Dmitrovic si supera su un destro da fuori di Ronaldo, poi si ripete su un diagonale ravvicinato di Rafa Silva. Al 28' il colpo di scena. Ronaldo, impegnato in uno scatto sull'out sinistro, si ferma improvvisamente, si accascia al suolo per un problema muscolare e chiede il cambio immediato: al suo posto entra Pizzi. La tegola non scoraggia il Portogallo che al 42' trova il pari con un siluro da fuori di Danilo: pallone che rimbalza sulla traversa e si insacca.

Ronaldo - Portogallo-Serbia - Qualificazioni Europei 2020 - Getty ImagesGetty Images

Ripresa ugualmente intensa. Ljajic spara alto dal limite al 56' poi (fatta eccezione per una bella iniziativa del solito Tadic) si vede solo il Portogallo che negli ultimi 20 minuti fallisce almeno tre clamorose palle gol. La prima capita sul sinistro di William Carvalho che spara alto da due passi. Al 71' il gol dei lusitani sembra fatto: destro di Bernardo Silva per la deviazione a colpo sicuro di Pizzi che trova l'opposizione di Spajic proprio sulla linea. Al 94' altra mischia davanti a Dmitrovic e nuovo destro di Pizzin che attraversa tutta l'area di rigore per spegnersi sul fondo sul palo più lontano. Finisce 1-1 e il Portogallo si trova a dover fare i conti con una falsa partenza.

La statistica

9 - Sono 9 i mesi trascorsi dall'ultima rete di Cristiano Ronaldo con il Portogallo: era il 20 giugno 2018 quando CR7 aveva segnato il gol che aveva steso il Marocco nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali in Russia. Dopo la lunghissima assenza, il ritorno in Nazionale di venerdì scorso era coinciso col modesto 0-0 contro l'Ucraina. Fino ad arrivare all'infortunio contro la Serbia che prolunga inevitabilmente il digiuno.

Il tweet

Il migliore

Dusan TADIC - Un rigore trasformato con freddezza e precisione, numeri d'alta scuola che mandano in tilt i difensori portoghesi e aperture geniali. Il serbo dell'Ajax vive un momento di grazia, danza sul pallone e inventa sempre qualcosa. Nonostante il durissimo intervento di Pepe sul finire del primo tempo, il suo rendimento non cala nella ripresa.

Il peggiore

Dyego SOUSA - Il 29enne attaccante brasiliano naturalizzato portoghese è un fantasma in campo. Schierato da Fernando Santos come punta centrale, non si vede quasi mai e spreca malamente i pochissimi palloni che riceve. Quando entra André Silva la musica cambia, strano il ct non l'abbia capito prima.

Il tabellino

Portogallo-Serbia 1-1

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Danilo, Rafa Silva (84' Gonçalo Guedes); Cristiano Ronaldo (30' Pizzi), Dyego Sousa (57' André Silva), Bernardo Silva. All.: Fernando Santos.

Serbia (4-2-3-1): Dmitrovic; Rukavina, Milenkovic, Spajic, Mladenovic; Gacinovic (21' Radonjic), Maksimovic; Lazovic (69' Zivkovic), Tadic, Ljajic (87' Milinkovic-Savic); A. Mitrovic. All.: Krstajic.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Reti: 7' rig. Tadic (S), 42' Danilo (P).

Note - Recupero 3'+5'. Ammoniti Pepe (P), Mladenovic, Spajic, Tadic (S).