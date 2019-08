Sta per tornare a lavoro la Nazionale di Roberto Mancini che, in vista delle gare di qualificazione a Euro 2020 contro Armenia e Finalandia (rispettivamente il 5 e 8 settembre) ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno. Tra i ventisei calciatori selezionati dal c.t. figura per la prima volta Luca Pellegrini, terzino classe 1999 del Cagliari, di proprietà della Juventus. Colpisce anche la chiamata di Stephan El Shaarawy nonostante il passaggio nella finestra di mercato estiva allo Shangai Shenhua militante nella Chinese Super League.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain); Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).

Le due avversarie dell'Italia - Armenia e Finlandia - hanno inaspettatamente superato in classifica Grecia e Bosnia Erzegovina. Chiellini e compagni dominano nel girone J dopo 4 giornate con 4 vittorie consecutive (la 5ª sarebbe un record nella storia Azzurra agli Europei). Il selezionatore azzurro avrà a disposizione la squadra entro le ore 12 di lunedì 2 settembre presso il Centro Sportivo ‘Niccolò Galli’ di Bologna (Casteldebole).