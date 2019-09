Gruppo A: l’Inghilterra mette fine all’imbattibilità del Kosovo

L'Inghilterra fa 4 su 4 nel Gruppo A superando il Kosovo per 5-3 in Una partita dalle mille emozioni e dai tanti errori. Ospiti a sorpresa avanti in avvio con il gol del laziale Berisha, poi la reazione degli inglesi che con Streling, Kane, l’autorete di Vojvoda e la doppietta del classe 2000 Sancho ribalta fino al 5-1. Nella ripresa però il Kosovo spiega perché fosse imbattuto da 10 gare prima di questa e piazza due gol, uno ancora con Berisha e l’altro su rigore con Muriqi.

Nell’altra gara la Repubblica Ceca passa 3-0 in Montenegro e cancella la sconfitta in Kosovo. Nel girone gli inglesi restano in vetta con 12 punti, segue la Repubblica Ceca a 9 e il Kosovo a 8. Montenegro e Bulgaria con 2 punti.

England's midfielder Jadon Sancho (C) celebrates with England's midfielder Raheem Sterling (R) after scoring his second, and the team's fifth goal during the UEFA Euro 2020 qualifying Group A football match between England and KosovoGetty Images

Gruppo B: Portogallo, Cristiano ne fa 4, Serbia OK

Il poker di Ronaldo trascina il Portogallo in Lituania. Nell’altro match del girone successo della Serbia in Lussemburgo: 3-1 firmato Mitrovic (doppietta) e Radonijc. Al comando c'è sempre l'Ucraina con 15 punti e una partita in più rispetto al Portogallo secondo a quota 8, poi Serbia a 7, Lussemburgo a 4 e Lituania a 1.

Gruppo H: Francia ok, colpo Albania con l’Islanda

Tutto facile per la Francia che contro la modesta Andorra vince 3-0 senza strafare. Coman sblocca al 18', Lenglet raddoppia a inizio ripresa, poi nel recupero il 3-0 di Ben Yedder. La Turchia invece passeggia per 4-0 in Moldavia.

Coman gol in Francia-AndorraGetty Images

Il match spettacolo del girone è però quello dell’Albania di Edi Reja che supera l’Islanda per 4-2. Si ravviva così la classifica di un girone con tante squadre interessanti: Turchia e Francia in testa a 15 punti, Islanda che si stacca resta ferma a 12, Albania che prova a rifarsi sotto a quota 9. Staccatissime Moldavia con 3 punti e Andorra con 0 punti.