Lunedì 9 settembre si sono disputate dieci partite valide per le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Di seguito tutti i risultati e le classifiche dei gironi che sono scesi in campo.

GRUPPO C:

La Germania ha vinto l’attesissimo scontro diretto con l’Irlanda del Nord ed è balzata al comando della classifica a pari punti con la formazione di O’Neill. A decidere la contesa è stata la rete di Halstenberg su assist di Brandt al 48′, la Germania si impone per 2-0 in trasferta (gol di Gnabry in pieno recupero per il raddoppio) e riscatta la sconfitta subita tre giorni fa con l’Olanda che oggi ha surclassato l’Estonia a domicilio (4-0) con la doppietta di Babel e i gol di Depay e Wijnaldum.

CLASSIFICA: Germania 12, Irlanda del Nord 12, Olanda 9*, Bielorussia 3, Estonia 0. *= 1 partita in meno.

GRUPPO E:

La Croazia viene incredibilmente bloccata sull’1-1 dall’Azerbaijan: Modric segna su rigore all’undicesimo minuto ma Khalilzada impatta al 72′. I vicecampioni del mondo rimangono in testa alla classifica ma ora hanno solo un punto di vantaggio sulla Slovacchia e sull’Ungheria che si sono affrontate nello scontro diretto, vittoria dei ragazzi di Hapal per 2-1 grazie a Mak e Bozenik.

CLASSIFICA: Croazia 10, Slovacchia 9, Ungheria 9, Galles 6*, Azerbaijan 1. *= 1 partita in meno.

GRUPPO G:

Pareggio a reti bianche tra Polonia e Austria nel big match del girone, i biancorossi si confermano al comando del girone con tre punti di vantaggio sugli avversari diretti e due lunghezze sulla Slovenia che ha sconfitto Israele per 3-2 (Verbic porta in vantaggio i balcanici al 43′, Natcho e Zahavi ribaltano la contesa ma Bezjak pareggia al 66′ e Verbic segna il gol vittoria in pieno recupero). Nell’altra partita del girone la Macedonia del Nord ha espugnato la Lettonia per 2-0 con Pandev e Bardhi sugli scudi.

CLASSIFICA: Polonia 13, Austria 10, Israele 9, Slovenia 9, Macedonia del Nord 8, Lettonia 0.

GRUPPO I:

Il Belgio travolge la Scozia con un rotondo 4-0: Lukaku apre le marcature al 9′ su assist di uno scatenato De Bruyne che permette a Vermaelen e Alderweireld di andare in gol prima di segnare personalmente su invito dell’attaccante dell’Inter. I Red Dragons conservano tre punti di vantaggio sulla Russia che ha sconfitto il Kazakhstan soltanto allo scadere grazie alla firma di Fernandes su assist di Golovin, mentre Cipro ha battuto San Marino per 4-0.

CLASSIFICA: Belgio 18, Russia 15, Kazakhstan 7, Cipro 7, Scozia 6, San Marino 0.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020, I RISULTATI DI OGGI (9 SETTEMBRE):

Azerbaijan-Croazia 1-1

Estonia-Olanda 0-4

Irlanda del Nord-Germania 0-2

Lettonia-Macedonia del Nord 0-2

Polonia-Austria 0-0

Russia-Kazakhstan 1-0

San Marino-Cipro 0-4

Scozia-Belgio 0-4

Slovenia-Israele 3-2

Ungheria-Slovacchia 1-2